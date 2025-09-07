  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. TPAO'nun Kırklareli'ndeki petrol arama süresi uzatıldı
Takip Et

TPAO'nun Kırklareli'ndeki petrol arama süresi uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Kırklareli'ndeki petrol arama ruhsatı süresi 2 yıl uzatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TPAO'nun Kırklareli'ndeki petrol arama süresi uzatıldı
Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Kırklareli'nde AR/TPO/K/E18-c4 pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresinin 7 Ağustos 2025 tarihinden 7 Ağustos 2027’ye uzatılmasına karar verildi.

En yüksek verimle temettü dağıtan hisseler belli olduEn yüksek verimle temettü dağıtan hisseler belli olduEkonomi

 

Emtia Haberleri
Yatırımcıların güvenli liman talebi arttı! Dengeler değişebilir
Yatırımcıların güvenli liman talebi arttı!
OPEC+ üyesi ülkeler prensipte anlaştı: Petrol fiyatları nasıl etkilenecek?
OPEC+ üyesi ülkeler prensipte anlaştı
Petrol fiyatları arzın artacağı endişeleriyle geriliyor
Petrol fiyatları arzın artacağı endişeleriyle geriliyor
Çin'in talebi beklentileri karşılayamayınca demir fiyatları geriledi
Çin'in talebi beklentileri karşılayamayınca demir fiyatları geriledi
Bakır fiyatları Çin'in üretiminde düşüşle yükseldi
Bakır fiyatları Çin'in üretiminde düşüşle yükseldi
Demir cevherinde yön, Çinli fabrikaların etkisiyle yukarı
Demir cevherinde yön, Çinli fabrikaların etkisiyle yukarı