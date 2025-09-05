Petrol fiyatları arzın artacağı endişeleriyle geriliyor

Brent ham petrolü 14 sent veya %0,21 düşüşle varil başına 66,85 dolara ve ABD'nin Batı Teksasham petrolü 20sent veya %0,32 düşüşle 63,28 dolara geriledi.

Analistler Brent petrolü için destek olarak 66,81 doları işaret ediyorlar. Buranın kırılması halinde 66,10 dolar hedeflenebilir. Dirençler ise 67,28 ve 67,82 dolarda.

ANZ'deki analistler düşüşü, OPEC ve Rusya dahil müttefiklerinin (OPEC+) ABD kaya gazı üreticilerine kaptırdıkları pazar payını geri kazanmak için üretimi artırabileceklerine dair artan beklentilere bağladı. Reuters'ın haberine göre, sekiz OPEC+ üyesinin Pazar günü yapılacak toplantıda üretimi daha da artırmayı tartışması ve üretim kesintilerini planlanandan daha erken çözmesi bekleniyor.

Enerji Enformasyon İdaresi'ne (EIA) göre, geçen hafta ABD ham petrol stoklarında beklenenden daha büyük 2,4 milyon varillik artış talep endişelerini artırdı. Analistler 2 milyon varillik bir düşüş öngörmüştü.

BMI Research, ham petrol sektörünün son aylarda petrol fiyatlarını desteklemesine rağmen, zayıf küresel talep ve yaklaşan rafineri bakımının marjları daraltabileceğini ve ham petrol talebini azaltabileceğini belirtti.

Bu arada, jeopolitik risk bir faktör olmaya devam ediyor. Başkan Trump'ın Avrupalı liderleri Rusya'dan petrol ithalatını durdurmaya çağırması, gelecekteki arz kesintilerinin fiyatları yükseltebileceğine dair endişeleri artırdı.