Gümüş 40 dolar bölgesine yaklaşıyor

EVRİM KÜÇÜK

Yılbaşından bu yana yüzde 32’den fazla prim yapan gümüşteki yükselişte hem teknik göstergeler hem de arz yönlü daralma etkili oluyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada’dan yapılan ithalata yüzde 35, diğer bazı ülkelere ise yüzde 15-20 arasında değişen gümrük vergileri getireceğini açıklaması, yatırımcıların güvenli liman alımlarını hızlandırmasına neden oldu.

“3 ay içinde 49 doları test edebilir”

Finansal analiz platformu Discovery Alert’e göre teknik göstergeler yükselişin sürebileceğine işaret ediyor. Gümüş fiyatlarının kısa vadeli grafiklerinde bir “boğa flaması” oluşumu dikkat çekerken, çok aylık grafiklerde “yükselen üçgen” formasyonu izleniyor. Bu iki teknik yapı, fiyatın 41 dolara kadar yükselebileceğine işaret ediyor.

Daily Gold analisti Jordan Roy-Byrne da fiyat hareketinin 1970’li yıllardaki yükselişlerle benzerlik taşıdığını belirterek, fiyatın önümüzdeki üç ayda 49 doları test edebileceğini öngörüyor.

Arz daralması ve ETF talebi destek veriyor

TD Securities’ten Daniel Ghali’ye göre, fiziksel piyasada yaşanan sıkışıklık da fiyatları yukarı çekiyor. Londra piyasasında gümüşün kiralanma maliyeti yüzde 4.5’e kadar yükselmiş durumda. Bu da yatırımcıların gümüşü fiziksel olarak bulmakta zorlandığını gösteriyor. Ayrıca Bloomberg verilerine göre, sadece geçen perşembe günü ETF’lere 1,1 milyon ons gümüş girişi oldu. Gümüşün hem değerli metal hem de endüstriyel metal olarak kullanımı, talep dinamiklerini çeşitlendiriyor. Özellikle güneş panelleri ve temiz enerji teknolojilerindeki artan kullanım, uzun vadeli talep beklentilerini destekliyor.

Gümüş neden öne çıkıyor?

■ Yılbaşından bu yana % 32’nin üzerinde yükseldi.

■ ABD’nin artan ticaret tarifeleri güvenli liman talebini destekliyor.

■ ETF girişleri ve fi ziksel piyasadaki kıtlık fiyatları yukarı itiyor.

■ Teknik göstergeler 41-42 dolar aralığına işaret ediyor.

■ Endüstriyel kullanım, özellikle güneş enerjisi talebi canlı tutuyor.