Demir cevheri, Çin-ABD ticaretindeki ilerlemeyle yükseldi

Demir cevheri vadeli işlem fiyatları bugünkü işlemlerde yükseldi. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğine dair işaretler piyasa duyarlılığını güçlendirdi. Ancak nihai anlaşmaya ilişkin belirsizlik ve çelik talebindeki zayıflama, fiyatların daha fazla yükselmesini engelledi.

Dünyanın en büyük demir cevheri tüketicisi olan Çin ve ABD yetkilileri, Londra'da iki gün süren yoğun görüşmelerin ardından ticaret ateşkesini yeniden rayına oturtmak için bir çerçeve üzerinde anlaştı.

Bu gelişme, demir piyasasındaki güveni genel olarak artırarak fiyatları destekledi.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.19'da yüzde 0,86 artışla 706 yuan/ton (98,24 dolar) seviyesindeydi. Kontrat dün yaklaşık yüzde 1 değer kaybetmişti.

Singapur Borsası'ndaki temmuz ayı demir cevheri 94,9 dolar/tona yükselerek yüzde 0,55 değer kazandı.

DCE'deki diğer çelik üretim bileşenleri de değer kazandı. Koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,35 ve yüzde 0,67 değer kazandı.

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'ndaki çoğu çelik referans fiyatı, hammadde maliyetlerinin artmasıyla yükseldi, ancak zayıf talep artışını sınırladı.

İnşaat demiri yüzde 0,61, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,81 ve filmaşin yüzde 0,55 değer kazandı, paslanmaz çelik ise yüzde 0,28 değer kaybetti.

Analistler, çelik tüketiminin, talep yoğunluğunun azaldığı sezona girerken hızla düştüğünü belirtti.