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Şimşek: Politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz

Dünya Bankası'nın Türkiye büyümesine yönelik 2025 yılı tahminini yükseltmesini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek değerlendirdi. Şimşek, "Programımıza duyulan güvenle beklentiler iyileşiyor" derken, programa kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Haber Merkezi
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Şimşek: Politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımıza duyulan güvenle beklentiler iyileşiyor." dedi.

Bakan Şimşek, Dünya Bankası'nın Türkiye'nin büyüme tahminlerini yükseltmesine ilişkin X üzerinden yaptığı açıklamada, "2025 yılı için ekonomilerin yaklaşık yüzde 70’inin büyüme tahminini aşağı yönlü revize eden Dünya Bankası, ülkemizin büyüme tahminini 0,5 puan artırmıştır." bilgisini paylaştı.

Şimşek, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini sağlamlaştıran politikalara kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Dünya Bankası, Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti!Dünya Bankası, Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti!Ekonomi

 

 

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