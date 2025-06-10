Dünya Bankası, Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti!

Dünya Bankası bugün yayınladığı "Global Ekonomik Görünüm-Haziran 2025" raporunda, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltirken, 2026 beklentisini düşürdü. Banka, hem 2025 hem de 2026 yılı için küresel büyümedeki beklentilerini ise, aşağı yönlü revize etti.

Dünya Bankası, 2025 yılında küresel ekonomideki büyümenin yüzde 2,7’den yüzde 2,3’e gerilemesini beklerken, beklenti Türkiye için yüzde 2,6'dan yüzde 3,1'e çıktı. 2026 yılında ise, küresel ekonomide büyüme beklentisini yüzde 2,7'den yüzde 2,4'e çeken banka, Türkiye'nin 2026 büyüme beklentisini yüzde 3,8'den yüzde 3,6'ya düşürdü.

Dünya Bankası raporunun Türkiye bölümü şöyle:

"Türkiye'de büyümenin 2025 yılında yüzde 3,1'e yavaşlayacağı, 2026 yılında yüzde 3,6'ya ve 2027 yılında yüzde 4,2'ye yükseleceği tahmin edilmektedir.

2025'teki nispeten ılımlı büyüme, halen sıkı olan para politikasının, beklenen mali konsolidasyonun ve artan belirsizlik ortamında durgunlaşan küresel faaliyetin etkilerini yansıtmaktadır. Ocak ayından bu yana 2025 yılı büyümesi için yapılan 0,5 puanlık yukarı yönlü revizyon, büyük ölçüde 2024 yılının dördüncü çeyreğinde beklenenden daha güçlü büyüme ve düşük küresel petrol fiyatları da dahil olmak üzere önceki ivmeden kaynaklanmaktadır."

Özel tüketimin, enflasyondaki düşüşün devam etmesiyle 2026-27'de ana büyüme faktörü olmaya devam etmesi beklenmektedir. İhracat büyümesinin, TL'nin reel olarak değer kazanması, Euro bölgesi talebinin zayıf seyretmesi ve büyük ekonomilerdeki ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler nedeniyle sınırlı kalması muhtemeldir."