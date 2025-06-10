  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Dünya Bankası, Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti!
Takip Et

Dünya Bankası, Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti!

Dünya Bankası, Türkiye ve küresel ekonomiye yönelik büyüme beklentilerini açıkladı. 2025 yılında küresel büyüme beklentisini aşağı yönlü revize eden Dünya Bankası, Türkiye için büyüme beklentisini ise yükseltti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dünya Bankası, Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti!
Takip Et

Dünya Bankası bugün yayınladığı "Global Ekonomik Görünüm-Haziran 2025" raporunda, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltirken, 2026 beklentisini düşürdü. Banka, hem 2025 hem de 2026 yılı için küresel büyümedeki beklentilerini ise, aşağı yönlü revize etti.

Dünya Bankası, 2025 yılında küresel ekonomideki büyümenin yüzde 2,7’den yüzde 2,3’e gerilemesini beklerken, beklenti Türkiye için yüzde 2,6'dan yüzde 3,1'e çıktı. 2026 yılında ise, küresel ekonomide büyüme beklentisini yüzde 2,7'den yüzde 2,4'e çeken banka, Türkiye'nin 2026 büyüme beklentisini yüzde 3,8'den yüzde 3,6'ya düşürdü.

Dünya Bankası raporunun Türkiye bölümü şöyle:

"Türkiye'de büyümenin 2025 yılında yüzde 3,1'e yavaşlayacağı, 2026 yılında yüzde 3,6'ya ve 2027 yılında yüzde 4,2'ye yükseleceği tahmin edilmektedir.

2025'teki nispeten ılımlı büyüme, halen sıkı olan para politikasının, beklenen mali konsolidasyonun ve artan belirsizlik ortamında durgunlaşan küresel faaliyetin etkilerini yansıtmaktadır. Ocak ayından bu yana 2025 yılı büyümesi için yapılan 0,5 puanlık yukarı yönlü revizyon, büyük ölçüde 2024 yılının dördüncü çeyreğinde beklenenden daha güçlü büyüme ve düşük küresel petrol fiyatları da dahil olmak üzere önceki ivmeden kaynaklanmaktadır."

Özel tüketimin, enflasyondaki düşüşün devam etmesiyle 2026-27'de ana büyüme faktörü olmaya devam etmesi beklenmektedir. İhracat büyümesinin, TL'nin reel olarak değer kazanması, Euro bölgesi talebinin zayıf seyretmesi ve büyük ekonomilerdeki ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler nedeniyle sınırlı kalması muhtemeldir."

Hazine'den 98 milyarlık borçlanmaHazine'den 98 milyarlık borçlanmaEkonomi
Ekonomi
Rekabet Kurulu’ndan Coca-Cola’ya soruşturma
Rekabet Kurulu’ndan Coca-Cola’ya soruşturma
Bakanlık açıkladı: Hazine nakit dengesi mayısta fazla verdi
Hazine nakit dengesi mayısta fazla verdi
Hazine'den 98 milyarlık borçlanma
Hazine'den 98 milyarlık borçlanma
EKK, yarın Cevdet Yılmaz Başkanlığı’nda toplanıyor
EKK, yarın Cevdet Yılmaz Başkanlığı’nda toplanıyor
Türkiye’de yastık altında 4 bin 500 tonluk altın birikimi yatıyor
YASTIK ALTI ORTAYA ÇIKTI!
Ünlü ekonomist 4 maddeyle anlattı: Türkiye neden çok pahalı?
Ünlü ekonomist 4 maddeyle anlattı: Türkiye neden çok pahalı?