Özelleştirme İdaresi 9 ilde 15 taşınmazı satışa çıkarıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Aydın, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Malatya, Muğla, Şanlıurfa ve Yalova illerinde bulunan toplam 15 taşınmazın satış yoluyla özelleştirileceğini açıkladı.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Buna göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'ndeki bir, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Mehmetçik Mahallesi'ndeki iki, İstanbul'un Sarıyer ilçesi Gümüşdere Mahallesi'ndeki iki, Şile ilçesi Doğancılı Mahallesi'ndeki bir, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir, Aydın'ın Kuşadası ilçesi Soğucak Mahallesi'ndeki bir, Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'ndeki bir, İzmir'in Menderes ilçesi Gümüldür Mahallesi'ndeki bir, Çeşme ilçesi 16 Eylül Mahallesi'ndeki bir, Çeşme ilçesi Dalyan Mahallesi'ndeki bir, Çiğli ilçesi Balatçık Mahallesi'ndeki bir, Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi'ndeki bir ve Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir taşınmazın özelleştirilmesi için ihale düzenlenecek. İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alarak ve görüşmeler yaparak "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek.