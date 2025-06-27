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Türkiye'den Eurofighter hamlesi! İlk kritik temas gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Almanya’dan Eurofighter savaş uçakları alımı için görevlendirilen Başdanışman Akif Çağatay Kılıç, bugün Berlin’de çeşitli temaslarda bulundu.

Haber Merkezi
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Türkiye'den Eurofighter hamlesi! İlk kritik temas gerçekleşti
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Türkiye’nin Almanya’dan Eurofighter savaş uçakları alım talebi, dün düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Friedrich Merz arasında ele alınan önemli konulardan biri oldu.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Akif Çağatay Kılıç dünkü görüşmeden sonra bu konuda görevlendirildi.

Akif Çağatay Kılıç Almanya'ya gitti

Akif Çağatay Kılıç, bugün Almanya’da bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Berlin ziyareti kapsamında, Almanya Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Serap Güler, Almanya Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Armin Laschet ve Savunma Bakanlığı Parlamenter Devlet Sekreteri Nils Schmid ile bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmeler çok verimliydi

Çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Kılıç, "Yaptığımız görüşmelerde, öncelikle Türkiye-Almanya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliği olmak üzere, dış politikadaki güncel konular ile Almanya'da yaşayan Türk toplumunun sorunlarını ele aldık" ifadelerini kullandı.

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