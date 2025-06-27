ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’nın güçlü sanayi alanlarından biri olan kimya sektörünü tek çatı altında toplamak ve sektörel iş birliğini artırmak amacıyla Bursa Kimya Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği kuruldu. Derneğin kuruluşuna öncülük eden isim ise BTSO Kimya Konseyi Başkanı İlker Duran oldu.

Derneğin kurulmasıyla birlikte sektörün daha organize ve etkin bir yapıya kavuşacağını ifade eden İlker Duran, “Kimya sektörümüzün daha ileriye gitmesi için önemli bir adım attık” dedi.

Bursa’da kimya sektörünün 2 binin üzerinde kayıtlı işletmeye, 861 milyon dolarlık ihracat hacmine ve 20 binden fazla çalışana sahip olduğunu hatırlatan Duran, “Modern sanayide ve günlük yaşamda önemli bir yer tutan bu sektör artık kendi derneği ile daha güçlü bir dayanışma ve temsil kapasitesine kavuşmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Bursa Kimya Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile yakın iş birliği içinde çalışacağını vurgulayan Duran, “BTSO’nun liderliğinde yürütülen projelere katkı sunacağız. Özellikle KOBİ OSB projesine en büyük desteği veren kuruluşlardan biri olacağız. Amacımız kimya sektörümüzün hem görünürlüğünü artırmak hem de gücüne güç katmak” diye konuştu.

Yeni kurulan derneğin, yalnızca temsil değil, çözüm üretme misyonu da taşıdığını belirten Duran, “Sektörün karşılaştığı sorunlara dair çözüm önerileri geliştirmek, politika yapıcılarla etkili bir diyalog kurmak ve üyelerimizin sesi olmak en temel hedeflerimiz arasında” dedi.