Bakan Göktaş duyurdu: Temmuz ayı SED ödemesi hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için temmuz ayına yönelik toplam 1 milyar 401 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

"Çocukları sosyal açıdan destekliyoruz"

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini belirterek çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ‘Sosyal ve Ekonomik Destek’te bulunduklarını bildirdi.

Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini vurgulayan Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için çalıştıklarını ifade etti.

"Toplam 1 milyar 401 milyon lira SED ödemesi yapıldı"

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerinin altını çizen Bakan Göktaş, “Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için temmuz ayına yönelik toplam 1 milyar 401 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık” açıklamasında bulundu.

SED ortalaması 8 bin 198 liraya yükseldi

Göktaş, Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesinin ortalama 8 bin 198 liraya yükseldiğini belirterek, artışlı ödemelerin ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Sosyal Ekonomik Destekle ailelerin ve çocukların psikososyal destek hizmeti ile güçlenmesi sağlanarak çocuklara yönelik sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinlikler hayata geçiriliyor.