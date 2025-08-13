Seçilmiş güncel özelgeler

Gelir İdaresi’nin güncel özelgeleri, yatırım teşvikinden vergi indirimine, sağlık sigortasından kira yatırımlarına kadar konularda mükelleflere yol harcıyor. Son özelgeler: Kimler yüzde 5 vergi indiriminden yararlanamayacak, hangi harcamalar kazançtan düşülemeyecek konularında ayrıntılı bilgi veriyor

Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı sonuçları doğuruyor. Bu nedenle özelgeler oldukça önemli ve izlenmesi gereken kaynaklar.

Gelir İdaresi’nce verilen özelgelerden seçilmiş bazılarının özetine, yorum yapmadan zaman zaman bu köşede yer vermeye çalışıyorum.

İşte son zamanlarda verilen özelgelerden seçtiğim bazılarının özeti. Özelgelerin tam metinlerine Gelir İdaresi’nin internet sitesinden ulaşmak mümkün.

- Yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulamasında teşvik belgesi alınma tarihi nedir?

(28.05.2025 tarihli özelge)

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun yurt içi asgari kurumlar vergisi düzenlemesini yapan 32/C maddesiyle, hesaplanan kurumlar vergisinin indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının %10’undan az olmaması öngörülmüş, bu şekilde hesaplanan vergiden, 2 Ağustos 2024 tarihinden önce alınmış teşvik belgelerindeki yatırıma katkı tutarlarının kullanılması nedeniyle alınmayan verginin indirilmesi kabul edilmiştir.

Bu uygulamada, 2 Ağustos 2024’ten önce alınan teşvik belgelerindeki yatırıma katkı tutarları dikkate alındığından, 28 Ocak 2025 tarihinde düzenlenen/alınan (Başvuru tarihi 21 Kasım 2022, belge başlama tarihi 1 Ocak 2021) yatırım teşvik belgesindeki yatırıma katkı tutarlarının kullanılması nedeniyle, ilgili hesap döneminde alınmayan verginin, hesaplanan asgari kurumlar vergisinden indirilmesi mümkün değildir.

- Vergi borcu tecil edilen kurum, ödenmemiş taksitler nedeniyle vergiye uyumlu mükellef indirimini kaybeder mi?

(01.07.2025 tarih ve 125 sayılı özelge)

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarihten önceki dönemlere ait vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden ve taksitlendirilen vergi borçlarının, vadesi gelmediğinden ödenmemiş taksitleri “İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla, (1) numaralı bent kapsamındaki vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması” şartını sağlamayacağından, vergiye uyumlu mükellef indiriminden yararlanmaya engel teşkil eder.

Bu çerçevede, Aralık/2023 dönemi KDV beyannamesine ilişkin tahakkuk eden ve 6183 sayılı Kanun kapsamında tecil ve taksitlendirilen verginin tamamının 2023 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarih itibarıyla ödenmiş olması durumunda, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. maddesi kapsamında vergi indiriminden yararlanılması mümkün olup, taksitlerin bir kısmının indirimin hesaplanacağı kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihten sonra ödenmesi durumunda vergi indiriminden yararlanılması mümkün değildir.

- 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ve ödemesi devam eden vadesi geçmiş borçlar vergiye uyumlu mükellef indirimine engel midir?

(25.06.2025 tarihli özelge)

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. maddesinde belirtilen vergi beyannamelerine ilişkin 7440 sayılı Kanun’un 2. maddesi kapsamında yapılandırılmak suretiyle taksitlendirilen ve ödemeleri devam eden vergi borçları nedeniyle, 2024 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarih itibarıyla, anılan maddenin (1) numaralı bendi kapsamındaki vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması şartı ihlal edilmiş olacağından, %5’lik vergi indirimi uygulamasından yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

- Tamamlayıcı sağlık sigortası ödemesinin işverene sonradan bildirilmesi halinde indirim nasıl yapılabilir?

(03.02.2025 tarih ve 15584 sayılı özelge)

Çalışanın küçük çocuğu adına yaptırılan 14.10.2023 -14.10.2024 dönemine ait tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesine esas prim ödemelerine ilişkin belgelerin Temmuz/2024 tarihinde kuruma ibraz edilmesi halinde, belgelerin ibraz edildiği ay dahil olmak üzere (Temmuz 2024) kalan ay sayısı toplamına bölünmek suretiyle aylık prim tutarının hesaplanması, her aya ilişkin indirilebilecek azami tutarı geçmemek üzere, personelin ücret matrahının tespitinde indirim konusu yapılması mümkündür.

- Çalışmayan eş tarafından yapılan özel sağlık sigortası prim ödemeleri, hizmet erbabının ücret matrahından indirilebilir mi?

(29.04.2025 tarih ve 237923 sayılı özelge)

Ücretsiz izinde bulunan ve herhangi bir ücret geliri olmayan eş ve 5 yaşındaki çocuk adına yapılan tamamlayıcı sağlık sigortası için ödenen primlerin tamamının, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması koşuluyla, ücret matrahından indirim konusu yapılması mümkündür.

- Baro Yardımlaşma Sandığı’na ödenen aidat serbest meslek kazancının tespitinde dikkate alınabilir mi?

(29.04.2025 tarih ve 237911 sayılı özelge)

Bağlı bulunulan baronun yardımlaşma sandığına üyeliğin isteğe bağlı olması ve bu sandığa ilişkin aidat bedellerinin mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan zorunlu bir ödeme niteliğinde olmaması nedeniyle, bahse konu sandığa ödenen aidatların serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilmesi mümkün değildir.

- Şirkete ait olmayan arsa üzerine yapılan bina inşaatı harcamaları, indirimli kurumlar vergisi uygulamasında yatırım harcaması olarak kabul edilebilir mi?

(28.04.2025 tarih ve 57172 sayılı özelge)

Arsa sahibi ortakla yapılan sözleşmeye istinaden, şirket ortağı adına tescilli arsa üzerine yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binanın arsa sahibine ait olduğu, binanın kira bedeli ödenmeksizin ve ödenerek kiralanacağı hususları dikkate alındığında, aktifte yer almayan arsa üzerine arsa sahibi adına yapılan inşaatla ilgili harcamaların Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesinde düzenlenen indirimli kurumlar vergisine konu edilmesi mümkün değildir.