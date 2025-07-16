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BES-AR'dan temmuz ayı araştırması: Açlık sınırı 35 bin 712 lira, yoksulluk sınırı 85 bin 969 lira

BES-AR'ın temmuz ayına ilişkin açlık ve yoksulluk araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 35 bin 712 lira, bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise 54 bin 115 lira oldu. Bu dönemde yoksulluk sınırı 85 bin 969 liraya ulaştı.

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BES-AR'dan temmuz ayı araştırması: Açlık sınırı 35 bin 712 lira, yoksulluk sınırı 85 bin 969 lira
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Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), temmuz ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Gıda madde fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı yani açlık sınırı temmuz 2025 için 35 bin 712 lira, tek bir (bekâr) çalışanın yaşam maliyeti ise 54 bin 115 lira olarak hesaplandı.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı yani yoksulluk sınırı 85 bin 969 lira oldu.

Bu sonuçlara göre, 2025 yılında da 22 bin 104 lira alan asgari ücretli 35 bin 712 lira olan açlık sınırının yüzde 61,57 altında ücret alarak sadece karnını doyurabiliyor.

Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük bin 190 lirayı geçerken,büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının yüzde 75-80’ini kiraya ödemek zorunda kalıyor.

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