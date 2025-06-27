38 yıllık Türk deri üreticisi konkordato talebinde bulundu

Mahkeme tarafından alınan kararda, İcra ve İflas Kanunu’nun 287. ve 288. maddeleri uyarınca Aspells Deri’ye geçici mühlet tanındığı belirtildi.

Söz konusu karar kapsamında, şirketin mali durumunun yeniden yapılandırılmasına olanak tanınacak ve bu süreçte mal varlığının korunması sağlanacak.

Konkordato komiser heyeti görevlendirdi

Mahkeme ayrıca, konkordato sürecinin etkin şekilde yürütülebilmesi amacıyla 3 kişilik bir geçici konkordato komiser heyeti görevlendirdi. Ferahnaz Seval Özel, Orçun Urak ve Hakan Karakaş’tan oluşan heyet, şirketin mali yapısını ve borç ödeme potansiyelini inceleyerek konkordatonun başarı şansını değerlendirecek.

Sektörde 38 yıllık deneyim

1987 yılında Şahinoğlu Deri adıyla kurulan firma, zaman içinde Aspells Deri markasıyla sektörde kendine bir yer edindi.

Tuzla’daki üretim tesisleriyle faaliyetine başlayan şirket, daha sonra Çorlu Organize Sanayi Bölgesi’nde yaptığı yatırımlarla üretim kapasitesini artırdı.

2016 yılında yeniden yapılanmaya giden Aspells Deri, yalnızca kürk süet kuzu derisi üretimine odaklanarak, Avrupa standartlarında üretim yaptı.