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Sermaye çıkışları Türk lirası için risk yaratıyor!

Commerzbank'tan Tatha Ghose, daha fazla sermaye çıkışı tehdidi nedeniyle Türk lirasının önümüzdeki aylarda değer kaybetme riski altında olduğunu öngördü.

Haber Merkezi
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Sermaye çıkışları Türk lirası için risk yaratıyor!
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Commerzbank Gelişmekte olan Piyasalar Kıdemli Analisti Tatha Ghose, sermaye çıkışlarının sürmesi riski bulunmasıyla Türk lirasının gelecek aylarda değer kaybetme riski altında olduğunu öne sürdü.

“Açıklanan veriler, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından piyasalarda çalkantıların yaşandığı mart ayında Türkiye'ye sermaye girişinin net çıkışa döndüğünü gösterdi" diyen Ghose'ye göre durum şu şekilde:

“Nisan ve mayıs aylarında bu eğilimin devam edebileceği ve bunun da politika yapıcılar üzerinde daha fazla baskı yaratacağı konusunda bizi uyarıyor.”

TCMB, İmamoğlu'nun tutuklanmasının tetiklediği mart ayında TL’deki kayıpları durdurmak için çeşitli önlemler aldı. Dolar, 19 Mart'ta 41,0653 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra gerilerken, mayıs ayı ortasında 38,7480 liradan işlem görüyor.

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