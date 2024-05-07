Ferrari, çekirdek kazancını yüzde 13 artırdı

Lüks otomobil üreticisi yaptığı açıklamada, düzeltilmiş faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi karının (FAVÖK) Ocak-Mart döneminde yüzde 605 milyon euro olduğunu belirtti.

Ferrari, tüm yıl için düzeltilmiş FAVÖK'ünün 2024 yılında en az 2,45 milyar euroya yükseleceği tahminini teyit etti.

Hibrit ve elektrikli otomobiller üretmek için önümüzdeki ay hazır olması beklenen bir fabrika inşa etmekte olan Ferrari, ilk tamamen elektrikli Ferrari'nin 2025'in dördüncü çeyreğinde üretmeyi bekliyor.