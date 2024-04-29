Gazze’ye yüzer iskele yardımlar için umut oldu

Gazze’ye yardımların iletilmesi amacıyla kıyıda yapımı devam eden geçici limanın inşası için ekipman taşıyan ABD donanmasına ait General Frank S Besson JR adlı gemi bölgeye ulaştı. Denizde kurulacak geçici platformun askeri ya da sivil gemilerin yük boşaltmasına olanak sağlayacağı ve yardımların daha sonra lojistik destekle kıyıdaki iskeleye taşınacağı belirtiliyor. Plan Gazze’ye yardımlar artacağı için memnuniyet yaratsa da, bölgeye yardım akışını asıl hızlandıracak adımın, İsrail’in daha fazla sayıda sınır geçişini açması olacağı vurgulanıyor.

ABD'nin, insani yardımların taşınacağı ve Gazze'deki limanlarla bağlantısı olacak yüzer iskelenin inşaatı devam ederken, projede faaliyet gösterecek ABD donanmasına ait General Frank S Besson JR adlı destek gemisinin de Gazze Şeridi açıklarına demir attığı belirtildi. Gazze kıyısında inşa edilen projede faaliyet göstereceği duyurulan gemi, geçici platformun yapımı için gerekli malzemenin önemli bir bölümünü bölgeye ulaştırdı. Yüzölçümünün yaklaşık 281 dönüm olacağı ve Gazze'ye büyük miktarda mal girişi için tasarlanan yüzer iskeleyle ilgili olarak ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) açıklama yaptı. Pentagon sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder “ABD savaş gemilerinin denizde geçici bir liman ve iskelenin inşasına başladığını teyit edebilirim” dedi. Ryder, denizdeki bu geçici platformun askeri ya da sivil gemilerin yük boşaltmasına olanak sağlayacağını ve yardımların daha sonra lojistik destek gemileriyle kıyıdaki bir iskeleye taşınacağını söyledi. Ryder martta yaptığı açıklamada, geçici liman planının hayata geçmesinin bir aydan fazla zaman alabileceğini belirtmişti. ABD Başkanı Joe Biden, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada ordusunu, Gazze'ye yardımların girişi için sahile geçici iskele inşa etmek üzere görevlendirdiğini duyurmuştu. BM Gazze İnsani Yardım Koordinatörü Sigrid Kaag’a göre, Gazze'ye deniz koridoruyla yardımın kara yolundan yardımın yerine geçmesi mümkün değil, ancak ilave destek sağlayabilir.

Büyük bir legoya benziyor

Yapı olarak büyük bir lego sistemine benzetilen geçici iskele iki ana unsurdan; birbirine kenetlenecek parçalarından oluşacak yüzer platform ve 550 metre uzunluğunda kıyı bağlantısını sağlayacak bir iskeleden oluşuyor. Yük gemileri sevkiyatlarını rıhtıma teslim ettikten sonra yardımlar bir grup mavna ve lojistik destek gemileriyle iskeleye götürülecek ve daha sonra da kara araçlarıyla Gazze'ye taşınacak. Plan Gazze’ye yardımlar artacağı için umut verici olarak değerlendirilse ve memnuniyet yaratsa da bölgeye yardım akışını asıl k hızlandıracak adımın, İsrail’in daha fazla sayıda sınır geçişini açması olacağı ileri sürülüyor. ABD'li yetkililer söz konusu girişimin savaştan zarar gören Gazze'de karada asker konuşlandırmayı içermediğini belirtirken, İsrail ordusunun da ABD girişimine dahil olacağı belirtiliyor. Ordu radyosu geçen hafta yaptığı açıklamada, Gazze'ye nakledilen iki tugayın denize kurulan geçici iskele hattında görev yapacağını duyurmuştu.

ODTÜ ÖĞRETİM ÜYESİ ÖZLEM TÜR

Gazze saldırısı yeni sorunlar doğurmaya devam edecek

Mehmet KAYA-ANKARA



Gazze’ye hakim durumdaki Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırılarının ardından, İsrail’in Gazze’nin yıkımına yol açan saldırılarını EKONOMİ’ye değerlendiren ODTÜ Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Tür, yıkımın ardından İsrail- Filistin sorununda azalma beklemediğini, yeni sorunların doğmasına neden olan bir süreç ortaya çıktığını söyledi. Fiziki olarak Gazze’nin kontrolünün İsrail’e geçmesinin sorunun temelinde bir değişikliğe yol açmadığını, başta güvenlik olmak üzere yeni sorunların ortaya çıkmasının olası olduğunu kaydeden Özlem Tür, sonuçlardan birinin Batı Şeria’da El Fetih’in hakim olduğu bölgelerde Hamas’ın popülaritesinde bir artış olduğuna dikkati çekti; İsrail’in yıkım yaratan saldırısının diğer ülkelerde de halk nezdinde öfk eyi artırdığına vurgu yaptı. Tür, gelecekte ticaret yolları, Doğu Akdeniz’in doğalgaz ve petrolünün taşınması gibi projelerin de bu süreçten etkilenebileceğinin altını çizdi. Türkiye’nin iki tarafl a da konuşabilen, uzlaşmaya katkı verebilecek bir konumu denediği ancak başarısız olduğunu, fazla hareket imkanı kalmadığı bir ortamda da tamamen Hamas’a destek veren bir pozisyona geçtiğini kaydeden Özlem Tür, Hamas’ın terör örgütü olarak görülmemesi yanında, mücadelesinin Kuvvayı Milliye ile eş tutulmasının da çok ciddi bir hata olarak ortaya çıktığını söyledi. “Hamas ‘ya şimdi ya hiç’ durumuna geldi” diyen Özlem Tür, İsrail’in Arap ülkeleri nezdinde normalleşmesi, kimsenin Filistin meselesini konuşmadığı bir dönemin oluşması, Gazze’de popülaritesinin azaldığı ortamın baskısıyla harekete geçtiğini ve kendi tahminlerini dahi aşan bir büyük saldırıyı yaptığı yorumunda bulundu. Özlem Tür, fi ziki olarak Gazze’nin tamamen kontrolü sonrası da sorunun devam edeceğini vurgulayarak “Askeri yöntemlerle, bu meseleyi çözmek, bu meseleyi hiç çözmemek demek. Bölgedeki dinamikleri yeniden radikalleştiren, köktenci hareketleri besleyen yeni akımları oluşturacağını düşünüyorum bu acının. Hamas’ın yöntemini hiçbir şekilde onaylamamakla birlikte bölgedeki normalleşmenin temelinin iki devletli çözümden daha az olmayacağını düşünüyorum. Gazze’yi yerle bir ederek, burayı İsrail’in yerleşimine açarak sorunu çözmüyorsunuz, daha sonraki neslin bu sorunla yaşamaya devam etmesine neden oluyorsunuz. ..İşgal, öldürme, binlerce insanın yerlerinden edilmesi şu anda çok tepki görmüyor olabilir, İsrail’in yaptığı yanına kar kalacak, ABD’den yine yardım alacak yeni yerleşimler açacak devam edecek görünse de Ortadoğu’nun savaşlarla devam ettirecek bir şey. Belki Arap devletleriyle değil ama devlet dışı aktörlerle, radikal grupları, Hizbullah gibi grupları ya da alternatifi bir sürü radikal hareketler oluşturarak… Bu meselenin gündemde kalacağını düşünüyorum.” Hamas’ın El Fetih denetimindeki Batı Şeria’da popülaritesindeki yükselişin ana nedeninin burada yaşayan kişilerin “iki devletli çözüm yeniden gelir mi, Hamas en azından bir şey yaptı, Dünyaya zor durumumuzu gösterdi” düşüncesinden kaynaklandığını vurguladı. El Fetih ile bir uzlaşmanın çok uzak görülse de Hamas’ın yumuşama işaretlerine dikkat çeken Tür, “Hamas yumuşadığı mesajları veriyordu. İsrail’i tanımaksızın, BM’nin 242 ve 338 sayılı kararlarını tanıyabileceğini söylüyordu. Bunun anlamı, İsrail işgal ettiği topraklardan çekilirse, biz 1967 sınırındaki Filistin devletinin kurulmasına razıyız diyordu. Bu dolaylı bir tanıma elbette. Yine de 1967 sınırındaki Filistin’e evet demişlerdi” dedi. Tür “Ben şu anda Hamas’ın hiç olmadığı kadar ılımlı hale geldiğini düşünüyorum” dedi.