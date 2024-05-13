Merkez Bankası'ndan rekor döviz alımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), rezervlerindeki artış devam ediyor. Merkez Bankası'nın bugün yayımlanan analitik bilançosundan yapılan hesaplamaya göre, swap hariç net rezervler 10 Mayıs Cuma günü 4,2 milyar dolar iyileşme gösterdi. Böylelikle, banka bir günde rekor döviz alımına imza attı.

Bu alımlarla birlikte, Merkez Bankası'nın seçim sonrasında döviz alımı 41,8 milyar dolara ulaştı.

10 Mayıs itibariyle Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervi, eksi 23,7 milyar dolar seviyesine geldi. Bu da, swap hariç net rezervlerde Mayıs 2020'den itibaren en iyi seviye olarak kaydedildi.