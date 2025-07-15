Maliye'den satılık uçak... Fiyatıyla şaşırttı!

Airbus A320, vergi borcu yüzünden Atatürk Havalimanı’nda satışa çıkarıldı. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne kamu borcundan dolayı haciz konulan uçak alıcısını bekliyor. İhaleler neticesinde satılmayan uçak pazarlık usulüyle satılmaya başlandı.

Hangarda bekletiliyor

1996 model, Airbus A320-232 Atatürk Havalimanı Hangarı'nda park edilmiş halde bekliyor.

Satılık uçak izinle görülebiliyor

Uçak motoru, paylan bağlantısı ve apu güç ünitesi bulunmayan uçağı almak isteyen katılımcılar, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nin iznineyle, dilekçe ve nüfus cüzdanını ibraz ederek vergi dairesine müracaatta bulunması halinde bildirilecek günde toplu olarak gösterilecek.

Hasarsız uçak teknik incelemeden geçecek

Kapalı alanda muhafaza edilen uçakta gözle görülür bir hasar olmasa da teknik ekiplerin inceleyerek uçup uçmayacağına karar verilmesi gerekiyor.

Uçağın motoruna ait olduğu düşünülen bazı parçalar da hangarın içinde muhafaza ediliyor.

Tescil kodu bile var

Uçak Onur Air'e ait ve TC-ODB tesciline sahip durumda. Uçağın motorları bulunmamakta olup, kanat ve gövde altında bazı parçalarının eksik olduğu göze çarpıyor. Uçağın içine ait fotoğraflar bulunmuyor ve iç aksamının ne durumda olduğu bilinmiyor.

Fiyatı şaşırttı

Uçağın satış fiyatı olarak 92 milyon lira muhammen bedel konulmuş durumda. İki ihale sonucunda da satılmayan motorsuz ve havalanma kabiliyeti olmayan uçağı almak isteyenler 4 milyon 600 bin lira teminat yatırması gerekiyor.

Alıcı vergi ödeyecek

Uçmayan uçağı alacak kişi aldığı fiyat üzerinden yüzde 20 oranında da Katma Değer Vergisi ödeyecek.

Restauran, köfteci ya da kebapçıya mı dönüşecek?

Bu tarz motorsuz, atıl durumda ve satılmayı bekleyen uçaklar genellikle otoyol kenarlarında köfteci, kebapçı şeklinde dizayn edilerek kullanılıyor. Türkiye'nin birçok ilinde havalanma kabiliyeti olmayan uçaklar satılarak restorana çevriliyor.