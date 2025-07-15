Hakmar, Hakmar Express ve Tatbak'a kayyum atandı: TMSF'den açıklama

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finansal faaliyetlerinin deşifresi amacıyla yürütülen soruşturma devam ediyor. Ticari faaliyetlerin aksamaması ve üçüncü şahısların haklarının korunmasını teminen şirketlerin yeni yönetimleri oluşturuldu ve çalışmalara başlandı.

TMSF'nin kayyum olarak görevlendirildiği şirketler, internet siparişleri başta olmak üzere kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor.