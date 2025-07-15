HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerine FETÖ operasyonu: Kayyum atandı

Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına ilişkin İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı ortak operasyon düzenledi.

26 gözaltı

Düzenlenen operasyonda örgütün finansörlüğünü yapan, İstanbul merkezli HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Z.D. ile örgütün finans faaliyetinin dağıtımını gerçekleştiren (örgüt kuryesi) polis memurluğundan ihraç edilen C.G. ve maddi yardım alan 24 kişi (toplam 26 kişi) şafak operasyonu ile gözaltına alındı.

"Gülen sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun"

“Fetullah Gülen sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun” diyen HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Z.D.’nin evinde yapılan aramada örgüt ile bağlantılı materyaller ele geçirildi.

Z.D.’nin FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye’deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği iddia edildi. Kaynak olarak da HAKMAR şirketler grubunun kullanıldığı öne sürüldü.

Hakkında çok sayıda ihbar bulunan Z.D.’nin, “kurban bağışı, hac parası ve Zaman Gazetesi'ne üyelik” gerekçeleri ile FETÖ’ye yardım topladığı ileri sürüldü.

Ayrıca, Z.D.’nin özellikle FETÖ üyeliğinden kaydı olan ve örgüte sempati beslemeye devam eden isimleri HAKMAR marketler zinciri bünyesinde çalıştırdığı iddia edildi.

9 ilde operasyon düzenlendi

İstanbul, Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. FETÖ’yle bağlantılı 26 kişi gözaltına alındı.

HAKMAR’ın İstanbul Sancaktepe’de bulunan genel müdürlük binasında örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu, mezkûr mekânlarda örgütsel toplantılar yapıldığı iddia edildi.

Z.D.’nin örgütsel para transferinde kendisine bağlı HAKMAR ve TATBAK şirketlerini kullandığı öne sürüldü.

Güvenlik güçlerinin uzun süredir takibinde olan ihraç polis memuru C.G.’nin de HAKMAR’da illegal olarak çalıştığı ve Z.D’nin talimatıyla il il gezerek örgüt mensuplarına para dağıttığı ileri sürüldü. C.G.’nin, FETÖ’nün mahrem yapılarında yer alan ihraç olmuş şahıslara ve onların yakın akrabalarına nakdi yardımlar ilettiği iddia edildi.

HAKMAR ve TATBAK’a kayyum atandı

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesi ile düzenlenen operasyon sonucu HAKMAR Şirketler grubu bünyesindeki 3 şirket merkezine yönelik gerçekleştirilen aramalarda FETÖ'yle bağlantılı ve finans ağını gösterdiği iddia edilen birçok materyal ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında HAKMAR Mağazacılık, HAKMAR Gıda ve TATBAK Gıda isimli şirketlere, şirket yönetimi için kayyum ataması kararı verilerek, şirketlerin yönetimi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yetkililerine devredildi. Şirketler bünyesindeki 895 şubeye kayyum atandı.