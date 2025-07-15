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Bakan Uraloğlu duyurdu: Günlük uçuş sayısı zirveye ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk hava sahasında hava trafiği açısından tarihi bir rekorun kırıldığını duyurdu. 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşen 1.745 transit uçuşla, tüm zamanların en yüksek günlük transit geçiş sayısına ulaşıldı.

Haber Merkezi
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Bakan Uraloğlu duyurdu: Günlük uçuş sayısı zirveye ulaştı
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Bakan Abdulkadir Uraloğlu’nun paylaştığı verilere göre, 13 Temmuz’da Türk hava sahasından gerçekleşen 1.745 transit uçuşla, 27 Nisan 2025’teki 1.729 uçuşluk önceki rekor aşıldı. Ayrıca 12 Temmuz’da kaydedilen 6.110 uçuşluk toplam hava trafiğiyle, 15 Haziran 2024’teki 5.943 uçaklık rekor da geride bırakıldı.

DHMİ ile koodineli çalışıldı

Bu başarının arkasında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Hava Trafik Kontrol Merkezi’nin etkin ve koordineli çalışmasının yer aldığı belirtildi. Uraloğlu, hava trafik kontrol ekiplerinin üstün yönetim becerilerinin bu rekorların elde edilmesinde kilit rol oynadığını vurguladı.

Hava trafiğinde merkezi bir konuma geldi

EUROCONTROL verileriyle de desteklenen bu gelişme, Türkiye’nin Avrupa ile Orta Doğu ve Asya ülkeleri arasındaki hava trafiğinde merkezi bir konuma geldiğini gözler önüne serdi. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin giderek artan bir şekilde uluslararası havacılıkta köprü görevi gördüğünü ifade etti.

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