ABD'de haftalık çelik üretimi arttı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, ham çelik üretimi 12 Temmuz ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 0,1 artarak 1 milyon 783 bin ton oldu.

Üretim geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,1 daha fazla oldu.

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 78,7 kapasite ile çalıştılar.

Çelik üretimi yılın ilk gününden verilerin açıklandığı tarihe kadar olan dönemde yüzde 0,7 artışla 46 milyon 982 bin ton oldu. Bu dönemde kapasite kullanım oranı yüzde 76,1 olarak belirlendi.