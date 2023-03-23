İçerik üreticileri TikTok için protestoda
TikTok içerik üreticileri, uygulamanın kapatılması ihtimaline karşı protesto düzenledi.
Sosyal medya uygulaması TikTok'un içerik üreticileri, Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington kentindeki Amerikan Kongre Binası önünde bir araya geldi.
Üreticiler, uygulamanın kapatılması ihtimaline karşı protesto düzenledi.
New York'un 16. kongre bölge temsilcisi Jamaal Bowman da protestoya katılarak, uygulamanın ifade özgürlüğü ve topluluk bilinci alanlarındaki faydalarından bahsetti.
TikTok'un üst yöneticisi Shou Zi Chew, bugün gerçekleştirilcek ABD Kongresinde ifade verecek.