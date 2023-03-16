IKBY'den düşen helikopterle ilgili açıklama

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri, dün Duhok şehrinde düşen helikopterin yanında başka bir helikopter daha olduğunu ve söz konusu helikopterin kaçtığını açıkladı.

Duhok Valisi Ali Teter, dün akşam Duhok’un Berkiyat köyü yakınlarında düşen helikopterin yanında başka bir helikopter olduğunu söyledi. Teter, düşen helikopterin yanında bulunan ve içinde terör örgütü PKK üyelerinin bulunduğu başka bir helikopter olduğunu belirterek, ikinci helikopterin olay yerinden kaçarak izini kaybettirdiğini aktardı. Kaçan helikopterin hangi ülkeye gittiğine dair şimdilik bilgileri olmadığını dile getiren Vali Teter, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Eurocopter AS350 tipi helikopter

IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından açıklama yapmış, helikopterin Berkiyat köyü yakınlarında düştüğü ve içerisindeki tüm şahısların öldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, "IKBY yetkilileri Irak, Türkiye ve uluslararası koalisyon güçleriyle temasa geçti. Görüşmelerde söz konusu helikopterin kendilerine ait olmadıklarını belirttiler.” ifadeleri kullanıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğu ve ölenlerden bazılarının da terör örgütü PKK üyesi olduğu ifade edildi. Helikopterin kime ait olduğunun tespit edilebilmesi için soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.