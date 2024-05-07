İngiltere Savunma Bakanlığı'nın maaş sistemine siber saldırı: Sistem kapatıldı

İngiltere Savunma Bakanlığı, Çin devleti tarafından yürütüldüğü iddia edilen siber saldırıların hemen ardından veri tabanını kapattı.

Hükümet kaynakları, bilgisayar korsanlarının silahlı kuvvetler personeli ve bazı gaziler tarafından kullanılan bir bordro sistemine erişebildiklerini ve ihlalin 270 bin kadar muvazzaf, yedek ve yakın zamanda ayrılmış gaziyi etkilemiş olabileceğini belirtti.

Euronews'in haberine göre saldırı, İngiliz Ordusu, Kraliyet Donanması ve Kraliyet Hava Kuvvetleri üyelerinin maaş bordrolarını yöneten şirketi hedef aldı. Özel kuvvetlerin maaş bordrosunun ayrı bir sistem tarafından yönetildiği ve bu sistemin ele geçirilmediği tahmin ediliyor.

Veri ihlalinden etkilenen silahlı kuvvetler personeli için endişelerin kişisel güvenlikten ziyade dolandırıcılık riskleriyle ilgili olduğuna dikkat çekiliyor.

Kişisel adresler ele geçirilmiş olabilir

İngiliz basınında çıkan haberlerde bakanlık tarafından kullanılan bordro sistemde askeri personelin isimleri ve banka bilgileri, az sayıda olduğu belirtilen bazı durumlarda ise kişisel adreslerin ele geçirilmiş olabileceği ifade edildi.

Savunma bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre maaş ödemelerinde bir aksaklık yaşanması beklenmiyor.

Haberlerde hükümetin son günlerde haberdar olduğu veri ihlaline ilişkin henüz bir kanıt bulamadığı, yine de hızla harekete geçtiği aktarıldı.

Çalışma ve Emeklilik Bakanı Mel Stride bir televizyon kanalına verdiği demeçte hacklenen veri tabanının bakanlığın doğrudan yönettiği bir sistem olmadığını doğruladı ve "Savunma Bakanlığı bu veri tabanını çevrimdışı hale getirmek için çok hızlı hareket etti" dedi.

Hükümetten veri ihlaninin arkasındaki sorumlulara ilişkin bir resmi açıklamanın Savunma Bakanı Grant Shapps tarafından bugün parlamentoda yapılması bekleniyor.

Çin şüphesi

Basına yansıyan bilgilerde Pekin'in bu tür veri tabanlarını hedef alma konusundaki sicili vurgulanarak şüphelerin Çin'e yöneldiği belirtiliyor.

Çinli korsanları siber casuslukla suçlayan ABD ve İngiltere'den yaptırım kararı

Veri ihlali İngiliz bakanların Pekin'i, İngiltere seçmen kayıt sistemine yönelik bir saldırının arkasında olmakla suçlamasından sadece haftalar sonra gerçekleşti.

Amerika Birleşik Devletleri'yle birlikte hareket eden İngiltere, milyonlarca kişiyi etkilediği sanılan kapsamlı bir siber casusluk kampanyası nedeniyle Çin devletiyle ilişkili bilgisayar korsanlığı faaliyetleri hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve yaptırım kararı almıştı.