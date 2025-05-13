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İran'dan PKK'nın fesih kararıyla ilgili açıklama: Memnuniyetle karşıladık

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, terör örgütü PKK’nın feshedilmesi ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Haber Merkezi
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İran'dan PKK'nın fesih kararıyla ilgili açıklama: Memnuniyetle karşıladık
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Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde Bekayi'nin konuya ilişkin yazılı açıklaması yayımlandı.

"Güvenliği güçlendirme yönünde atılan önemli bir adım"

PKK'nın silah bırakma ve fesih kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Bekayi, söz konusu kararı, şiddeti reddetme ve güvenliği güçlendirme yönünde atılan önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Bekayi, "Bu sürecin tamamlanmasıyla, Türkiye ve bölgedeki istikrar ile huzurun artmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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