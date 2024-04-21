İsrail, Gazze’deki Al-Tuffah Mahallesi’ni vurdu

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 198 gündür devam ediyor. İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Al-Tuffah Mahallesi’ndeki bir binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırı anı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

İsrail’in saldırılarında 34 bin 97 kişi hayatını kaybederken, 76 bin 980 kişi de yaralandı.