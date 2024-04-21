İsrail, Gazze’deki Al-Tuffah Mahallesi’ni vurdu
İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Al-Tuffah Mahallesi’ni vurdu. Saldırıda ölen ya da yaralı sayısı bilinmiyor.
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 198 gündür devam ediyor. İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Al-Tuffah Mahallesi’ndeki bir binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırı anı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.
İsrail’in saldırılarında 34 bin 97 kişi hayatını kaybederken, 76 bin 980 kişi de yaralandı.
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