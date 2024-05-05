BM'den çarpıcı rapor: Dünyada ivme kaybederken, Türkiye'de yükselişe geçti

Karar'ın haberine göre Birleşmiş Milletler'e bağlı Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Nisan 2024 dönemine ilişkin gıda fiyat endeksi raporunu yayımladı. Global gıda piyasalarında fiyatlar genel olarak düşüş gösterirken, Türkiye bu genel eğilimin dışında kalarak büyük bir artış yaşadı. FAO'nun endeksine göre, nisan ayında dünya genelinde gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 7,4 geriledi. Ancak Türkiye'deki gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 68,4 artarak dikkat çekti.

AYLIK VE YILLIK GLOBAL DEĞİŞİMLER

FAO'nun raporuna göre, gıda fiyatları Nisan ayında aylık bazda sadece yüzde 0,3 artış gösterdi. Alt endeksler bazında detaylara bakıldığında, et fiyatları yüzde 1,6, tahıl ve bitkisel yağ fiyatları yüzde 0,3 artarken; süt ve ürünlerinde yüzde 0,3, şekerde ise yüzde 4,4'lük bir düşüş yaşandı.

Yıllık bazda ise, et fiyatları yüzde 0,4 ve süt ürünleri fiyatları yüzde 4,3 düştü. Tahıl fiyatları yüzde 18,3, şeker fiyatları ise yüzde 14,7 oranında azalış gösterdi. Yalnızca bitkisel yağ fiyatları yüzde 0,7'lik bir artışla yıllık bazda yükseldi.

TÜRKİYE'DEKİ ARTIŞ GLOBALİN TERSİNE

Türkiye'de ise durum oldukça farklı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de gıda fiyatları Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yüzde 68,5, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) yüzde 64,5 oranında artış gösterdi. Bu durum, Türkiye'nin gıda fiyatlarındaki artışının global eğilimlerle ters orantılı olduğunu ortaya koyuyor.