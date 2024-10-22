Bahçeli terörist başı Öcalan'a seslendi: Örgütü tasfiye ettiğini söyle, gel TBMM'de konuş!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yenidoğan çetesine yönelik sert eleştirilerde bulunan Bahçeli, "Bunlar tıbbi atık ve kan emici çete gruplarıdır. Para uğruna bebekleri ölüme terk eden ve bunu soğukkanlılıkla yapan bu namussuzlara verilecek ceza, hangi şekilde yürekleri soğutabilir? Hangi ceza, adaletin yerine gelmesini sağlayabilir?" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı konuşmada, dava arkadaşlarını, misafirleri ve basın mensuplarını selamlayarak sözlerine başladı. Bahçeli, tüm vatandaşlara en içten duygularla hitap ettiğini belirtti. Konuşmasında, milli mirasa sahip çıkmanın ve kardeşlik bağlarını korumanın önemine değinen Bahçeli, Türk milliyetçiliğinin bugün güçlü bir şekilde varlığını ortaya koymasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Tarihin farklı bir şekilde akmaya başlayacağını ifade eden Bahçeli, Türkiye’nin prangalarının tamamen kırılacağı ve Türk ile Türkiye Yüzyılı’na hız verme zamanının geldiğini söyledi.

Devlet Bahçeli'den ekonomi vurgusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin hiçbir sorununun üstesinden gelemeyecek durumda olmadığını vurgulayarak, "Yeter ki isteyelim, yeter ki diyelim, yeter ki sırt sırta verelim" ifadesini kullandı. Türk milliyetçiliğinin ve Türk milliyetçilerinin her meseleye söyleyecek bir sözü olduğunu belirten Bahçeli, Türkiye ekonomisinin şiddetli fırtınayı atlatmayı başardığını ve "Battık" diyenlerin yüzünü kızarttığını dile getirdi. Türkiye ekonomisinin sürekli ilerleme ve gelişme içinde olduğunu ifade eden Bahçeli, dünya genelinde yaşanan olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin akılcı politikalarla öne çıktığını ve bunun ekonomik istikrarın müjdesi olduğunu kaydetti. Ayrıca, enflasyon ve hayat pahalılığının halkı rahatsız ettiğini ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin de endişe verici bir sorun olduğunu söyledi.

"Enflasyonun tek haneye ineceğine inancım tamdır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, enflasyonla mücadelenin kesintisiz bir şekilde sürdüğünü ve bu süreçte tam destek verdiklerini belirtti. "Tek hanelere ineceğine inancım tamdır" diyen Bahçeli, MHP olarak yol haritalarını çizdiklerini ve gereken her katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin yanındayız ve ekonomi yönetimine güveniyoruz" diyen Bahçeli, Türkiye’nin doğru yolda olduğunu ve ekonomik sosyal reformlarla birlikte Türk ve Türkiye yüzyılının gelişeceğini kaydetti.

Kredi kartından 750 lira vergi

Her vatandaştan 750 lira almak yerine, artan zenginliklerden tüm vatandaşlara pay vermenin ulaşılabilir bir hedef olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Her insanımız emeğinin karşılığını alacak, evini geçindirecek, zorunlu harcamalarını endişesiz gerçekleştirecektir" dedi. Bu hedefin yalnızca bir borç değil, aynı zamanda bir şeref meselesi olduğunu belirten Bahçeli, kayıt dışılığa karşı sert önlemler alacaklarını ve "enflasyon canavarının boğazına urganı geçireceğiz" ifadesini kullandı. Ayrıca, muhalefetin olumsuz tablo çizme çabalarını geri çevireceklerini ve "Çılgın Türklerin neler yapacağını dünyaya göstereceğiz" diye ekledi.

Kadın ve çocuk cinayetleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Narin, Sıla, İkbal ve Ayşenur'un hayatlarını kaybettiği saldırılara dikkat çekerek, "Evlatlarımız en ağır saldırılara maruz kalarak hayatlarını kaybetmişlerdir. Tüyleri diken diken eden caniliklerin sırayla kurbanı oldular" dedi. Bahçeli, "Milletimizin içinden barbarların çıkması çelişki gibi algılansa da böylesi sapıklar her toplumun ortak şikayetidir" şeklinde konuştu.

'Yenidoğan çetesi'ni en ağır şekilde kınadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yenidoğan bebekleri ölüme mahkum eden çeteyi kınayarak, "Bu çete, insanın aklına getiremeyeceği, kalbinin kaldıramayacağı yöntemleri kullanarak cinayet işleyen yaratıklardır. İnsanlığın yüz karasıdır" dedi. Bahçeli, "Bir insan daha fazla nasıl alçalabilir? Para için bebekleri ölüme mahkum eden, bunu güle oynaya yapan namussuzlara verilecek olan hangi ceza yürekleri soğutabilir?" ifadesini kullandı.

Olayların geçiştirilemeyecek kadar ciddi olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Kahredici olayları zincirleme halinde ifşa edilmesi ve bunların provokasyon iklimini canlı tutması son derece kuşku vericidir" ifadesini kullandı. Bu tür eylemlerin aylar öncesinde tespit edilmesine rağmen yeterince gündeme gelmediğine dikkat çeken Bahçeli, sürecin takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Bahçeli, 47 kişinin gözaltına alındığını ve 22 kişinin tutuklandığını, ayrıca 10 özel hastanenin ruhsatının iptal edilerek kapatıldığını belirtti. "Görevi kötüye kullanmak söz konusu değildir. Adli süreç zamanında işletilmiştir" dedi.

"Sağlık bakanımızın istifasını isteyenlerin işleri güçleri nifaktır"

Bahçeli, "Sağlık bakanımızın istifasını istemek hangi akla hizmettir. Neyin hazırlığı kimlerin talimat ya da tembihidir bu. Bakanımızın istifasını isteyenlerin insan hayatına sahip çıkmak gibi dertleri yoktur. İşleri güçleri nifaktır. Bakanımızı İstanbul il müdürlüğü görevinden itibaren dürüst, tavizsiz tavrından dolayı tebrik ediyorum. Bebek katillerinin en ağır cezalandırılmasını bekliyorum." dedi

Savcı Yavuz Engin'i kutladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görevini başarıyla yerine getiren savcı Yavuz Engin'i kutlayarak, "Tertemiz alnından öpüyor, Allah sayılarını artırsın diyorum" dedi. Bahçeli, "Kurt inine giren çakalın akıbeti parçalanmaktır. Son söz her zaman bozkurtun olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Bitmiş maçın yorumcusu değiliz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, organize ve çok aktörlü bir sürecin derinlemesine faaliyet halinde olduğunu vurgulayarak, "Kaleyi içten düşürme hesabı vardır. Yaşadığımız hiçbir şey tesadüf değildir. Milletimizin güvenliği saldırı altındadır" dedi. Türk İslam medeniyetinin, madde ruh dengesini yeniden ele alması ve milli manevi güvenlik duvarlarını güçlendirmesinin acil bir ihtiyaç olduğunu belirtti. Bahçeli, "Bizlere düşen aklımızı ve inancımızı alarmda tutmak, değişim rüzgârlarını değişmez değerlerimize sarılarak engellemektir. Değerlerimizden ödün vermeden hiçbir pazarlığın konusu haline getirmeden tarihi yolculuğumuzu sürdürmeliyiz. Bitmiş maçın yorumcusu değiliz" ifadeleriyle, milli değerlere bağlı kalmanın önemini vurguladı.

"Türk Türk'e candır yuvadır"

Devlet Bahçeli, "Etrafımızın yangın yerine döndüğünü hepiniz görüyorsunuz. İsrail, Yahya Simvar'ı da katletti. İsrail vandallığı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 87 kişiyi öldürdü. Yine bedel ödeyen masum sivil halktan başkası değildir" ifadelerini kullandı. Bahçeli, Cumhurbaşkanımızın masumlara kapısının açık olduğunu ifade etmesini takdir edilecek bir yaklaşım olarak değerlendirerek, "Türk Türk'e candır, yuvadır, sonuna kadar emanettir. Türk milleti hem bekleyen hem beklenen, hem de belaları def eden kudret timsalidir" dedi.

"Seçimler zamanında yapılacaktır"

Bahçeli, "İç ve işgal cephesi gemi azıya almıştır. Türkiye'de güven bunalımı yoktur. Ancak, bu durumda bulaşık tiplerin bulunduğu bir gerçek. Seçimler zamanında yapılacaktır ve herkes siyasi hesabını buna göre yapmalıdır" dedi.

İstanbul Barosu seçiminde başkan seçilen eski CHP'li ismin Anayasa'nın ilk dört maddesine dokunmayı ima etmesine de dikkat çeken Bahçeli, "Bu durum yeni bir tuzağı işaret etmektedir. Anayasanın ilk dört maddesine nasıl dokunulacağına dair açıklamalar, bizim için bir uyarı ve tavsiye niteliğindedir" şeklinde konuştu.

Bahçeli, "Arpa ufalanır, aş oldum. Cahille meydanı bırakırsan, ayaklar baş oldum sanır. Baş olan ayaklar akıllı olsun, asabımızı bozmasın. Milletin sabrını taşırmasın. Bayramlık ağzını açtırmasın" ifadeleriyle de dikkat çekti.

"FETÖ elebaşına bile dünya kalmadı"

Devlet Bahçeli, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili sert ifadelerde bulundu. Bahçeli, "FETÖ elebaşına bile dünya kalmadı. Dileğim, Allah'ın gazabıyla cehennemde ebediyen yanmasıdır. Bu teröristin Türkiye'de gömüleceği bir toprak yoktur. Nerede Türkiye düşmanlığı yapmışsa, orada çürüyüp gitmelidir. Kulun hesabı varsa, Allah'ın da hesabı vardır" şeklinde konuştu.

(DEM ile tokalaşma) "Önüne gelen kendi meşrebine göre değerlendiriyor"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM'e uzattığı elin kamuoyunda tartışıldığını belirtti. Bahçeli, "Önüne gelen, kendi meşrebine göre değerlendirme yapıyor. İki haftadır görüşlerimi açıklayıp samimi niyetimi dile getirdiğim halde, bazı kişiler yine rahat durmuyor ve samanlıkta iğne aramaya kalkışıyor. Sözlerimin altı doldurulmalıdır diyenlerden, yeni çözüm sürecini iddia edenlere kadar pek çok iddia gündeme geliyor" dedi.

Çözüm süreci açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin yeni bir çözüm sürecine değil, ortak aklı çalıştırmaya, dürüst ve samimi adımlara ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Bahçeli, "Türkiye'nin sorunu Kürtler değil, bölücü terör örgütüdür. Tek tek Kürt kardeşlerimin sorununu çözmek mecburidir. Hiçbir Kürt kardeşim sorun olarak gösterilemez. 'Kürt sorunu var' demek, sorun bekleyenlerin ve yıkım bekleyenlerin ortak propagandasıdır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Türkiye'nin asimilasyon politikasına tenezzül etmediğini belirterek, "Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar bölgeye ayrılsa, işsizliğin ve gelir adaletsizliğinin nasıl ortadan kalkacağını her vatansever vatandaşımız tasdik edecektir. Terör başka, siyaset başkadır. İkisi arasında duvar örülmeden, silah dışlanmadan en başta Kürt vatandaşlarımız refah ve huzur mertebesine zor ulaşacaktır" dedi.

"Terör ile hiç bir yere varılamaz"

Devlet Bahçeli, silahlı mücadelenin terörü sona erdiremeyeceğini, terörün silahsız çözümünün de mümkün olmadığını ifade etti. Bahçeli, demokratik adımların atılmamasının bir hata olduğunu belirterek, "Terör ile hiçbir yere varılmaz ve varılamayacaktır. Türkiye, bölücü teröre asla rıza göstermeyecek ve müzakere dayatmaları işe yaramayacaktır" dedi.

Bahçeli, terörle amansız bir mücadele yürütülürken reformların gerçekleştirilmesinin en mantıklı seçenek olduğunu vurgulayarak, "Terörün belini kırmak her şartta ve durumda görevimizdir. Terör eylemlerine ön şartsız son verilmesi, bütün teröristlerin silahlarıyla devlete teslim olması ve cezalarını çekmeleri, terör örgütü için son çıkıştır" şeklinde konuştu.

Terörist başına önemli çağrıda bulundu

Devlet Bahçeli, Türkiye'ye getirilirken "Her türlü hizmete hazırım" diyen terörist başına önemli bir çağrıda bulundu. "Terörist başına çağrımın içyüzünü anlayamayanlar, saptırmaya çalışanlar çok. Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum. Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." diyen Bahçeli, bu çağrıyı anlamayan ve saptırmaya çalışanların olduğunu vurguladı.

Bahçeli, yeni bir yüzyıl ve yeni bir hayat anlayışıyla milli hedeflere birlikte ulaşmak gerektiğini belirterek, "Her adımı atmaya kararlıyız ve inancımız tam. Terörist başının işin içinde olmaması durumunda bir şey çıkmayacağını söyleyenlere de sesleniyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." dedi