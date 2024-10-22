  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Borsa İstanbul duyurdu: Dört hisseye kredili işlem yasağı
Takip Et

Borsa İstanbul duyurdu: Dört hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kararı doğrultusunda Deniz Gayrimenkul, Gezinomi Seyahat, Kaplamin Ambalaj ve Söke Değirmencilik hisselerine bir ay boyunca kredili işlem yasağı getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borsa İstanbul duyurdu: Dört hisseye kredili işlem yasağı
Takip Et

Borsa İstanbul, dört hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığın duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kararı uyarınca devreye alınan VBTS kapsamında; Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret, Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret ve Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret olmak üzere dört hissenin paylarına bir ay kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GZNMI.E, KAPLM.E ve SOKE.E payları 23/10/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/11/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" ifadeleri yer aldı.

KAP platformunda yer alan DZGYO hissesine ait karar, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DZGYO.E payları 23/10/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/11/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir" açıklaması ile duyruldu.

Bebek ölümleri için partilerden ortak önerge: Komisyon kurulacak!Bebek ölümleri için partilerden ortak önerge: Komisyon kurulacak!Gündem

 

ABD'deki Halkbank davasında yeni gelişme: Dokunulmazlık talebi reddedildiABD'deki Halkbank davasında yeni gelişme: Dokunulmazlık talebi reddedildiŞirket Haberleri

 

Ekonomi
Cevdet Yılmaz: Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi verimli alanlara yönlendireceğiz
Cevdet Yılmaz: Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi verimli alanlara yönlendireceğiz
TBMM'de 2025 bütçe görüşmeleri başladı! Yoğun mesai 2 ay sürecek
TBMM'de 2025 bütçe görüşmeleri başladı!
Prof. Dr. Hakan Kara, "Bu nasıl iştir" dedi, tatil fiyatlarına isyan etti!
PROF. DR. HAKAN KARA'NIN TATİL FİYATI İSYANI!
Un sanayicileri ile kritik toplantı! Buğday, un ve ekmekte fiyat istikrarı korunacak
Un sanayicileri ile kritik toplantı! Buğday, un ve ekmekte fiyat istikrarı korunacak
BRICS Zirvesi başladı! Erdoğan Kazan'a gidiyor: Türkiye'nin BRICS Zirvesi'nden beklentileri neler?
Türkiye'nin BRICS Zirvesi'nden beklentileri neler?
HAK-İŞ’ten asgari ücret tepkisi: Komisyonun yapısı hakkaniyetli ve kapsayıcı değil
HAK-İŞ’ten asgari ücret tepkisi: Komisyonun yapısı hakkaniyetli ve kapsayıcı değil