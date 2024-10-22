Borsa İstanbul duyurdu: Dört hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, dört hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığın duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kararı uyarınca devreye alınan VBTS kapsamında; Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret, Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret ve Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret olmak üzere dört hissenin paylarına bir ay kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GZNMI.E, KAPLM.E ve SOKE.E payları 23/10/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/11/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" ifadeleri yer aldı.

KAP platformunda yer alan DZGYO hissesine ait karar, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DZGYO.E payları 23/10/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/11/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir" açıklaması ile duyruldu.