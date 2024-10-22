TBMM'de 2025 bütçe görüşmeleri başladı! Yoğun mesai 2 ay sürecek

TBMM'de yaklaşık iki ay sürecek 2025 bütçesine ilişkin görüşmeler bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan ilk sunum ile başladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin görüşmeler başladı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Mehmet Muş: Bütçe üzerine her türlü görüş ele alınacak

Muş, bütçe hakkının, devletin gelir ve giderlerinin belirlenmesinde halkın söz sahibi olması anlamına geldiğini, millet adına bu yetkinin Meclis tarafından kullanıldığını vurguladı.

Bir ay boyunca bütçeyi müzakere edeceklerini belirten Muş, "Bütçe üzerine her türlü görüşü ele alacak ve idareyi mali yönden halk adına denetleyeceğiz." dedi. Muş, konuşmasının ardından usul tartışması açılmasını talep eden milletvekillerine söz verdi.

Cevdet Yılmaz: 12,8 trilyon lira gelir bekleniyor

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin sunumuna başladı. Cevdet Yılmaz, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde giderlerin 14.73 trilyon lira, gelirlerin ise 12.8 trilyon lira olacağı öngördüklerini belirtti.

Yılmaz, "Bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 3.1 olarak gerçekleşeceği beklenmekte. Deprem nedeniyle bütçe açıklarında yaşanan arızi artış sonrasında, bütçe açığını yeniden hükümetlerimiz dönemindeki ortalama seviyesine yaklaştırıyoruz" dedi.

Yılmaz elektrik ve doğal gaz destekleri için 2025 yılı bütçesinde 472 milyar lira kaynak öngördüklerini de söyledi.

Yılmaz bu yıl sonunda açığın GSYH'ye oranının yüzde 4.9 olacağını deprem hariç tutulduğunda bu rakamın yüzde 1.6'ya gerilediğine dikkat çekti.

2025 merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 2024 yılı gerçekleşme tahminlerine göre yüzde 41.2 artış olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "vergi gelirlerinin ise yüzde 46.5 artarak 11.14 trilyon liraya ulaşacağını tahmin ediyoruz" dedi.

En yüksek pay eğitimde

"Yüzde 14.8 ile en büyük payı eğitime ayırdık" diyen Yılmaz, dezenflasyon sürecini temin edecek politika bileşimini sürdürerek, fiyat artışları hedeflenen patikaya gerileyene kadar bütün araçları araçlarımızı enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacak şekilde kullanacaklarını söyledi.

"Maliye politikamızı dezenflasyon sürecini destekleyen bir yaklaşımla hazırladık"

Önümüzdeki yıla ilişkin bütçe tekliginin "mali disiplinin korunması, ekonomik istikrarın sağlanması ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi politikaları" ile uyumlu olduğunu belirten Yılmaz şöyle dedi:

"Maliye politikamızı, deprem hariç harcamaları kontrol altında tutacak, kamu açığını kademeli olarak düşürecek ve dezenflasyon sürecini destekleyen bir yaklaşımla hazırladık"

Yılmaz, 2025 bütçesinin çevresel sürdürülebilirliğin yeşil ve dijital ekonomiye geçiş yönünde teknolojik dönüşüme odaklandıklarını da söyledi.

"Cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1 civarında gerçekleşmesini beklemekteyiz"

Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında yıllıklandırılmış olarak 55.6 milyar dolar seviyelerine yükselen cari işlemler açığının, 2024 yılı Ağustos ayı itibarıyla 11.3 milyar dolara kadar gerilediğini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Bu gelişmenin dış finansman ihtiyacını azalması yoluyla makroekonomik istikrarımıza önemli katkılar sağlayacağını öngörüyoruz. Bu doğrultuda 2024 yılı sonunda OVP'de yüzde 1.7 olması tahmin edilen cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1 civarında gerçekleşmesini beklemekteyiz."

Yılmaz, 2025 yılında ise ekonomimizin üretim ve talep yönüyle dengeli görünümünü koruyarak, net ihracat ve sabit sermaye yatırımlarının ağırlığının arttığı sürdürülebilir bir yapıyla yüzde 4 büyüme hedeflenmendiğini de hatırlattı.

"Enflasyonu tek haneye indirmek en önemli önceliğimizdir"

Yılmaz, Haziran ayı itibarıyla başlayan dezenflasyon sürecinin devamında enflasyon oranının, OVP döneminde tek haneli seviyelere indirilerek bu seviyelerde istikrar kazanmasını sağlamak istediklerini belirterek bu "en önemli önceliğimizdir" dedi.

OVP'de de yer alan verilere göre hükümet bu yıl sonunda enflasyonu yüzde 41.5 2025 sonunda yüzde 17.5 bekliyor. OVP tahminlerine göre enflasyon 2026 sonunda yüzde 9.7 2027 sonunda yüzde 7 seviyesine gerileyecek.

Görüşmelerin komisyon aşaması 29 Kasım'a kadar devam edecek

TBMM'de bugün başlayan 2025 bütçe görüşmeleri 30 Ekim'de bütçenin geneli üzerindeki görüşmelerle komisyonda devam edilecek. Görüşmelerin komisyon aşaması 29 Kasım'a kadar devam edecek daha sonra ise yaklaşık bir ay görüşmeler TBMM Genel Kurul'da devam edecek.