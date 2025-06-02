Bankalardan nisan ayında 264 milyar lira net kâr

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Nisan 2025 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre, sektörün aktif büyüklüğü 2024 sonuna göre 4 trilyon 630 milyar 585 milyon lira artarak 37 trilyon 287 milyar 819 milyon liraya ulaştı.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler nisan ayı itibarıyla 18 trilyon 393 milyar 874 milyon lira, menkul değerler toplamı da 5 trilyon 992 milyar 306 milyon lira oldu. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,03 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2024 sonuna göre yüzde 13,9 artarak 21 trilyon 526 milyar 516 milyon liraya çıktı.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 7,1 artışla 3 trilyon 103 milyar 987 milyon liraya ulaştı.

Nisan sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 264 milyar 202 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,42 olarak kayıtlara geçti.