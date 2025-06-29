Bakan Uraloğlu açıkladı: Kalkınma Yolu Projesi ülkeye 50 milyar dolar katkı sağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin stratejik ulaştırma projeleri arasında yer alan Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, projenin hayata geçirilmesiyle birlikte ülkeye 23,9 milyar dolarlık yatırım maliyeti öngörüldüğünü belirtti.

Projeyle yalnızca ulaşım değil, ekonomik büyümenin de hedeflendiğini vurgulayan Uraloğlu, “Kalkınma Yolu Projesi’nin yaklaşık 50 milyar dolarlık bir ekonomik katkı sağlamasını bekliyoruz” dedi.

60 bin kişiye istihdam sağlanacak

Uraloğlu, projenin istihdam boyutuna da dikkat çekerek, inşaat ve işletme sürecinde 60.000’in üzerinde kişiye iş imkânı sunulacağını söyledi. Kalkınma Yolu’nun Türkiye’nin uluslararası ticaretteki stratejik konumunu daha da güçlendireceğini belirten Uraloğlu, projenin bölgesel kalkınma açısından da büyük bir potansiyel taşıdığını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryolu ve lojistik alanında yeşil dönüşümün önemine dikkat çekerek, karbon ayak izinin azaltılmasında demiryollarının kritik rol oynadığını vurguladı. Orta Koridor'un bu bağlamda sunduğu avantajlara değinen Uraloğlu, “75 milyar dolarlık bir ticaret hacmi ve 6,5 milyon tonluk bir yük taşımadan söz ediyoruz. Hedefimiz, bu rakamı 20 milyon tonun üzerine çıkarmak” dedi.

“En hızlı ulaşım modlarından biri olacak”

Demiryolunun hava ulaşımından sonra en hızlı ulaşım modlarından biri haline geleceğini belirten Bakan Uraloğlu, şu anda 18 gün süren güzergâh süresinin yakın zamanda 15 güne kadar düşeceğini söyledi. Orta Koridor’un 21 ülkeden geçerek kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladığını ifade eden Uraloğlu, bu hattın geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

“Kalkınma Yolu Projesi ile yeni alternatifler sunuyoruz”

Konuşmasında Kalkınma Yolu Projesi'ne de değinen Uraloğlu, bu projeyle alternatif güzergâhların oluşturulduğunu belirterek, mevcut ulaşım hatlarına sahip ülkelerin bazı endişeleri olabileceğini ancak bunların ticaretin büyümesini engellememesi gerektiğini ifade etti.

“Dünyada ticaret hacmi yıllık ortalama %3 ila %5 oranında artıyor. Bu büyümeyi karşılamak için sadece yeni koridorların devreye girmesi bile yeterli olacaktır,” diyen Uraloğlu, Türkiye'nin lojistik alandaki stratejik projelerine kararlılıkla devam edeceğini söyledi.