Bakan Işıkhan açıkladı: Emekli memurlar için önemli maaş ve ikramiye artışları yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2002 yılından bu yana kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarında önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı.

Işıkhan, kamuda sendikalaşma oranının yüzde 47'den yüzde 75'e yükseldiğini, sendikalı kamu görevlisi sayısının ise 650 binden 2,3 milyona çıktığını belirtti. Ayrıca, 2002’de 392 lira olan en düşük devlet memuru maaşının 2025 yılı itibarıyla 43 bin 726 liraya yükseldiğini ifade etti.

Kamu çalışanlarına yönelik hayata geçirilen önemli düzenlemeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu çalışanlarına yönelik hayata geçirilen önemli düzenlemeleri hatırlattı.

Bakan Işıkhan, kamu personeline bir derece verilmesini sağladıklarını, disiplin cezalarının affedildiğini ve disiplin kurullarında sendika temsilcilerine yer verildiğini belirtti. Aile ve çocuk yardımlarının artırıldığını vurgulayan Işıkhan, engelli yakını bulunan memurlara tayin kolaylığı getirildiğini, ayrıca refakat izni hakkı tanındığını ifade etti.

Kamu çalışanlarının banka promosyonlarından doğrudan yararlanmasının sağlandığını aktaran Işıkhan, sözleşmeli personelin sendikalara üye olmasının önünü açtıklarını dile getirdi. Anayasa değişikliğiyle kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı kazandırıldığını belirten Işıkhan, toplu sözleşme priminin ise ikramiye sistemine dönüştürüldüğünü hatırlattı.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvuru hakkı getirerek sürece denge kattık. Emekli memurlarımızın maaş ve ikramiyelerinde ciddi iyileştirmeler sağladık. Sağlık çalışanlarımızın ek ödemelerini, öğretmenlerimizin tazminatlarını artırdık. 2011 ve 2013'te toplam 280 bin, 2023'te ise 460 bin sözleşmeli personele kadro verdik. Hacca gitmek isteyen memurlarımıza ücretsiz izin hakkı sunduk. Cuma namazı saatine yönelik izin düzenlemesini kararlılıkla sürdürdük. Gelir vergisinden asgari ücret kadar muafiyet sağladık. 5 milyon 300 bin kamu görevlisini kapsayan ek gösterge reformunu gerçekleştirdik."