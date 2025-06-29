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CHP’den “600 troll” iddiasına suç duyurusu!

CHP’li Burhanettin Bulut, “600 troll” iddiasını gündeme getirenler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Bulut, “Yargı önünde hesap verecekler” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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CHP’den “600 troll” iddiasına suç duyurusu!
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, hakkında “600 kişilik troll timi var” iddiasının tamamen asılsız olduğunu belirterek, bu yalanı ortaya atanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Bulut, “Yargı önünde bunun hesabını vereceklerdir” dedi.

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem’in, Bulut’un sosyal medyada 600 kişilik bir troll ekibi kurduğu yönündeki iddialarına yanıt veren Bulut, söz konusu iddiaları kesinlikle reddettiğini ve bu iftirayı atanlara karşı yasal işlem başlattığını duyurdu. Bulut’un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle:

"CHP’nin trol hesaplarla işi olmaz, olmayacaktır da"

“'Bir deli kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramaz' derler ya, sosyal medya tam da böyle bir yer. Bazen bir kişi ortaya bir iddia atıyor, ardından bu asılsız bilgi kulaktan kulağa yayılıyor, sanki gerçekmiş gibi elden ele dolaşıyor. İşin en vahimi ise, sorgulamadan, araştırmadan buna inananların hızla çoğalması.

Son günlerde benimle ilgili de böyle bir yalan uyduruldu: Güya benim '600 kişilik bir trol ordum' varmış. Ne ordusu? Ne trolü? CHP’nin trol hesaplarla işi olmaz, olmayacaktır da.

Bizim siyaset anlayışımız şeffaflık ve halkla doğrudan iletişim üzerine kuruludur. Algılarla değil, gerçeklerle yol yürürüz. Bu asılsız iddiayı ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. Yargı önünde bunun hesabını vereceklerdir.

Bir kez daha hatırlatmak isterim: Sosyal medyada karşınıza çıkan her bilgi doğru değildir. Lütfen sorgulayın, araştırın, teyit edin. Gerçek olmayan her bilgiye inanmak, istemeden de olsa yalanın yayılmasına katkı sağlamak demektir."

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