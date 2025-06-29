Gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı

TİP'in forumunda gözaltına alınan 41 kişiden biri olan İrfan Değirmenci adli kontrol ile serbest bırakılması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

TİP resmi X hesabından yapılan açıklamada, Değirmenci'nin serbest bırakıldığı aktarıldı.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Dün İstanbul Kadıköy'de gözaltına alınan Parti Meclisi üyelerimiz İrfan Değirmenci, Ilgaz Özer ve beraberindeki yoldaşlarımız serbest bırakıldı. Dayanışmasını esirgemeyen, haksızlığa ses çıkaran tüm halkımıza teşekkür ediyoruz. Eşit ve özgür bir yaşam için mücadelemiz sürecek."

Kartal Adliyesi önünde açıklamalarda bulunan Parti sözcüsü Sera Kadıgil ise şu ifadeleri kullandı:

"Dün hukuksuzca gözaltına alınan arkadaşlarımızın bir kısmını aldık ama içeride hala 13 yol arkadaşımız tutuluyor. Çünkü bu kadar kalabalık gözaltı yapanlar, bu gözaltılara yetecek kadar hakim görevlendirmemiş! Keyfi biçimde bekletiliyoruz! LGBTİ+ hakları insan haklarıdır! Yoldaşlarımızın yanındayız, derhal gözaltıları serbest bırakın!"

Ne olmuştu?

TİP tarafından İstanbul'un Kadıköy semtindeki Yoğurtçu Parkı’nda düzenlenen bir etkinlikte, gazeteci ve parti meclis üyesi İrfan Değirmenci gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimler arasında İrfan Değirmenci'nin yanı sıra iki gün önce tahliye edilen ve “Basel” adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Bekir Aslan, İstanbul İl Yöneticisi Ali Çoban, Öğrenci Büro ve Parti Meclisi üyesi Ilgaz Özer de bulunuyordu.