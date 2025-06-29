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Nvidia çalışanları hisse sattı

Financial Times'ın raporuna göre Nvidia çalışanları piyasadaki yükselişin ortasında 1 milyar doların üzerinde hisse sattı.

Haber Merkezi
Reuters
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Nvidia çalışanları hisse sattı
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Financial Times'ın yayınladığı habere göre, Nvidia'nın çalışanları geçtiğimiz yıl 1 milyar doların üzerinde şirket hissesi sattı ve yöneticilerin yapay zekaya yönelik artan yatırımcı ilgisinden yararlanmasıyla birlikte son dönemdeki alım satım faaliyetlerinde kayda değer bir artış yaşandı.

Habere göre hisse satışlarının 500 milyon dolardan fazlası, Kaliforniya merkezli çip tasarımcısının hisse fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmanmasıyla bu ay gerçekleşti.

SEC dosyasına göre, Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, Eylül ayından bu yana ilk kez bu hafta hisse satmaya başladı.

Nvidia'nın hisseleri Çarşamba günü rekor kırdı ve bir analistin çip üreticisinin yapay zekanın "Altın Dalgası"na binmeye hazır olduğunu söylemesinin ardından çip üreticisi dünyanın en değerli şirketi olarak tacını geri aldı.

Son kazançlar, ABD borsasının, gelişmekte olan teknolojiye ilişkin iyimserlikle son yıllarda çip stoklarında ve ilgili teknoloji şirketlerinde büyük kazançlar sağlayan “AI ticaretine” geri dönüşünü yansıtıyor.

Nvidia, Reuters'in yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Nvidia'nın hisseleri, Wall Street'in Başkan Donald Trump'ın küresel gümrük vergisi açıklamalarıyla sarsıldığı 4 Nisan'daki en düşük kapanışından bu yana yüzde 60'ın üzerinde toparlandı.

Nvidia'nın da aralarında bulunduğu ABD hisse senetleri, Beyaz Saray'ın gümrük vergilerini yumuşatacak ticaret anlaşmalarına varacağı beklentisiyle güçlendi.

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