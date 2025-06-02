İkinci el araçta '6 ay 6 bin km' kuralı devam edecek mi? Ticaret Bakanlığı açıkladı

İkinci el araç alım satımlarında 6 ay şartı ve 6 bin kilometre şartı kuralı 1 Ocak 2025'ten 1 Temmuz 2025'e kadar uzatılmıştı. İkinci el araç satışlarında '6 ay 6 bin kilometre' kuralı için Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Motorlu kara taşıtları piyasasında ortaya çıkan adil olmayan fiyat artışları, stokçuluk faaliyetleri ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesini temin etmek üzere, mülga ikinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’te 16 Ağustos 2022 tarihinde yapılan değişiklikle kamuoyunda 6 ay - 6 bin kilometre düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlamasına ilişkin düzenleme yapılmış, 13 Aralık 2023 tarihinde yapılan Yönetmelik değişikliği ile motosikletler de söz konusu kısıtlama kapsamına alınmıştır. Böylece, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanma veya satışının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe yapılamayacağı hüküm altına alınmış olup söz konusu düzenlemenin uygulama süresi 1 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

52 milyon TL’nin üzerinde idari para cezası uygulandı

İşletmeler arasındaki rekabeti bozucu faaliyetleri engelleyerek piyasanın düzgün işlemesini sağlamak ve böylece tüketicilerimizin ikinci el taşıta ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden otomobil yetkili bayileri ile oto galeriler nezdinde pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında Bakanlığımızca gerçekleştirilen denetimler sonucunda bugüne kadar 131 otomobil yetkili bayisi ile oto galeriye 52 milyon TL’nin üzerinde idari para cezası uygulanmıştır.

“6 ay- 6 bin km kuralı yeniden değerlendirilecek”

Bakanlığımızca otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı piyasa yapısını korumaya yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Bu kapsamda, ihtiyaç duyulması halinde gerekli tüm tedbirler alınacak olup 6 ay - 6 bin kilometre kısıtlaması da bu minvalde değerlendirilecektir.