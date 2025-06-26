Maliyet artışlarını ve durgunluğu bir arada yaşayan Gaziantepli KOBİ'ler Merkez Bankası'nın 24 Temmuz'daki toplantısından faiz indirim kararı çıkacağına 'yürekten' inanıyor. Hem de öyle 100, 200 baz puan değil!

OSB'lerde İkiz Dönüşüm Buluşmaları için Gaziantep'teydik. Toplantının açılış konuşmasında Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, "Gaziantep sanayicisinin farkı şudur" diye girdi söze; "Kazandığını saçıp savurmaz. Yine üretime, yatırıma, istihdama dönüştürür." Sonra Gazianteplilere takıldı; "Paranın üretime gittiği bankadaki mevduatlarından belli!" Ardından da son noktayı koydu: "Gaziantep gibi 10 ilimiz daha olsa sırtımız asla yere gelmez!"

Geniş haberi gazetemizde okuyacaksınız. Ben toplantı öncesi sohbetlerden birkaç gözlemimi paylaşayım. Bir kere, Anadolu sermayesinin ekonomiyi bozan operasyonlara desteği yok. "Anlıyoruz" diyordu endüstriyel malzemelerin kalite ve dayanıklılığını artırma işindeki sanayici, "Hiperenflasyona tam gaz gidiyorduk. Vatandaş dövize yönelmişti. Bunu kırmak gerekiyordu. Bu da yüksek faizi zorunlu kıldı. Ama tam faizde yeniden indirim döngüsüne girmiştik ki, 19 Mart geldi. Silbaştan yaptık. Olmasa bu ay 37,5'e inmiş olacaktık. Enflasyon söylendiği gibi yılsonunda 24 olacaksa, tam 22 puan reel faiz ödüyoruz yok yere. Kredilere yansıması çok daha yüksek. Bu yük herkes için çok ağır, taşınamaz."

Geçen hafta 5 yeni konkordato daha ilan edilmiş. "Artan maliyetler yüzünden, hat kapatan, iş küçülten çok" dediler. "Yüksek faizin sonu durgunluk deniyordu ya" dedi Gaziantep sanayinin önde gelen temsilcilerinden biri, "Şimdi onu yaşamaya başladık." 'Ser temsilci'nin çizdiği tablo ise çarpıcıydı: "Hala talep düşmedi deniyor. Ama Gaziantep'te sanayiye TIR girmiyor! Birkaç TIR görürseniz onlar da sadece makarna fabrikalarının önünde..."