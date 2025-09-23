Erdoğan'ın Trump'la kritik sınavı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 yıl, 10 ay, 12 gün aradan sonra yeniden Beyaz Saray'da. Ele alınacak konularda mutabakat var. Merak edilen; ne kadarı 25 Eylül'de somutlaşacak?

Kritik görüşme öncesi, Trump, sosyal medyadan "Boeing uçaklarının büyük ölçekli alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu şekilde sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı da dahil olmak üzere birçok ticari ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz" diye duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Dostum" diye hitap ettiği Trump ile "Başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere" birçok konuyu ele alacaklarını ilan etti. TEPAV'ın ABD Merkezi Direktörü Tülin Daloğlu'nun değerlendirme notundan çıkardığıma göre beklentiler şöyle:

▶ Erdoğan BM Genel Kurulu'na giderken, Rahip Brunson davası döneminde ABD'ye getirilen vergiler kaldırıldı. Beyaz Saray'dan da Türkiye'ye ekonomik kazanım sağlayan somut bir adım atılması.

▶ ABD'nin ünlü finans yayını Forbes, 16 Eylül sayısında, "Rusya'nın S-400'leri Türkiye'den geri alması"ndan bahsetti. Bunun hem Moskova'nın Hindistan ve Cezayir'e karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi, hem de Türkiye'nin F-35 programı başta, Batı ile savunma ilişkilerini yeniden canlandırması açısından "kritik bir gelişme" olacağının altı çizildi. ABD-Türkiye 'ortak çıkarları'nın kuvvetle vurgulanması.

▶ Yunanistan ve İsrail'in hava kuvvetlerinde yer alan F-35'lerin Türkiye'ye satışına yeşil ışık yakılması.

▶ Türkiye'nin yeniden F-35'lerin üretici konsorsiyumunun bir üyesi olması

▶ Gazze'deki katliam ve ABD'nin, İsrail'e 6,4 milyar dolarlık silah satışı hazırlığının kapalı kapılar ardında da olsa gündeme gelmesi...