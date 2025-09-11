E-ihracatçı: Devletin elinde gül olsun!

E-ihracatçılar zorda. Kayseri'nin bilgili, bilinçli e-ihracatçıları ile konuşuyoruz. Kayseri, İstanbul'dan sonra memleketin en çok e-ihracat yapan kentlerinin başında geliyor. Sadece üreticiler değil... Öğrenciler dahil, kentte pek çok kişi e-ihracat kovalıyor. Fakat dertliler.

ABD Başkanı Trump, 29 Ağustos itibariyle De Minimis Kuralı'nı kaldırdı. "De minimis" belli bir parasal eşik değerin altında kalan ithalat gönderilerinin gümrük vergisi ve ek evrak işlemlerinden muaf tutulmasını ifade ediyor. Bu eşik değer ABD'de 800 dolardı. Trump bu 800 dolara kadar olan kargo ve gümrük muafiyetini kaldırdığı gibi, üstüne bir de yüzde 15 vergi getirdi.

Bir e-ihracatçımız diyor ki; "Kayseri ve memleketimizin el emeği, göz nuru el- ev yapımı ürünlerini satıyoruz. Online pazar Etsy'de satış yapan bir çok Türk girişimci var. Hepsi çok zor durumda. Taşıyıcı firmalar paket başına 21 dolar ek ücret istiyor. Oysa kimse paket başına 21 dolar kazanmıyor ki! Fiyat yükseltirsek rakiplerle yarışamıyoruz. Bu zor süreçte devleti de yanımızda hissedemiyoruz."

'Ne yapılabilir' diye sordum. "Elinde sopa değil de gül olsun devletimizin" dedi; "Şunu yapma demek yerine, biraz da 'şöyle yapın iyi olur' desinler. Sadece vergi istemeyi biliyoruz. Çin hükümeti Temu'yu destekliyor. Uluslararası pazar yerleri ülkelerindeki satıcıyı koruyor. Çözüm öneriyor. Sanayi Bakanlığı bünyesinde E-İhracat Dairesi var. Türkiye olarak ne yapıyoruz? FedEx, DHL, UPS gibi uluslararası taşımacılarla temasa geçilebilir. 'Paketleri toplu gönderin size destek olalım, ama siz de bizim e-ihracatçıları destekleyin' denilse..."

"Ülkemizde garip kaldık" dedi e-ihracatçımız. Derdine çözüm arıyordu. Son noktayı Necip Fazıl'dan koydu:

"Allahın on pulunu bekleye dursun on kul; /Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul/Bu taksimi kurt yapmaz; kuzulara şah olsa..."