OVP'yi bırak, internete bak!

Orta Vadeli Program, basın toplantısından yarım saat sonra gündemimizden çıktı. Oysa internete getirilen "bant daraltması" dolayısıyla sosyal medyada yaşanan yavaşlama ve buna verilen tepkiler gün boyu gündemdeydi.

Orta Vadeli Program dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Ankara'daki basın toplantısını televizyondan dikkatle izledim. Hemen söyleyeyim, bir "adet yerini bulsun" OVP'si ile karşı karşıyayız. Detayları sonra paylaşacağım. Çünkü baktım da, ben OVP'yi dikkatle izlemeye çalışırken, insanların ilgisi bambaşka yerlerde. Kimisi, 'Gürsel Tekin ne yapacak? CHP İstanbul il binasına girdi mi, girecek mi' onu takip ediyor. Kiminin gündeminde ise, WhatsApp'taki, YouTube'daki "yavaşlama" var. Akşamüstü uğradığım bankanın personeli de aynı konudan bahsediyordu:

"WhatsApp kilitlendi. Çocuk servisteydi, gruba mesaj attıklarını söylüyorlar ama ulaşmıyor. Çocuğa da ulaşamıyorum. Şimdi ne olacak?" Okulların açıldığı gün dahi siyasetin, sonuçları ne olur, kim nasıl etkilenir diye bakmadan attığı interneti kısıtlayıcı adımlar endişe verici bulundu. Sadece okul meselesi değil. Bırakın sosyal medyayı takip eden milyonları, internet üzerinden iş yapan da çok.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yaptığı açıklamada, "İnternete erişim demokratik toplumun yapı taşlarındandır" diyor. Yapılan uygulamaya "Bu Anayasal hak ihlalidir" diyerek karşı çıkıyor. Yaşanan her olayın arkasından internete erişimin engellenmesinin kabul edilemeyeceğini vurguluyor. "Bu tür uygulamalar olayları önlemekten çok toplumda gerginlik ve belirsizlik yaratıyor, üstelik dezenformasyona sebep oluyor. Türkiye'de hayat bir an önce normale dönmelidir" çağrısı yapıyor.

Unutmayalım, "tek sesli bir topluma" doğru gidişat hayatı da, ekonomiyi de eninde sonunda tahrip eder!