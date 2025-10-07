'Fabrikalar e-ithalat için depo oluyor'

Lojistik sektörümüzün önde gelen ismi anlattı. Satılık fabrikaları alıyor, hızla büyüyen e-ticaretin ya da bir başka ifadeyle e-ithalatın ihtiyaçlarına yetişmek için depolara dönüştürüyor.

İzmir'e bu kez 'ikiz dönüşüm' buluşması için gittik. Türkiye İş Bankası ve OSBÜK'ün gazeteniz EKONOMİ ile iş birliğinde düzenlediği bu buluşmalar, KOBİ'lerin dijital ve yeşil dönüşüm yolculuklarına güçlü adımlarla başlamaları için gerçekleştiriliyor. Pek çok KOBİ'ye de ilham veriyor.

Neyse, bir ara anlatırım. İzmir'deki panele giderken, uçakta Türkiye'nin önde gelen lojistik gruplarından birinin patronuyla karşılaştık. Hal hatırdan sonra, işlerinin nasıl gittiğini sordum. Şunları söyledi:

"Doğrusu işlerimiz iyi gidiyor. Şu sıra bol bol depo yapıyoruz. İhtiyaç var. Satılık çok sayıda da fabrika var. Ama kimsede para yok. Finansman sıkıntısı pek çok işletme için had safhada. Fabrikalarını satıyorlar. Biz de bu fabrikaları satın alıp depoya dönüştürüyoruz. Bazı sanayiciler, finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla, fabrikayı satıp içinde kalmaya devam etmek istiyor. 'Yüzde 50 değeriyle satalım. Ama biz içinde kalıp çalışmaya devam edelim' diyenler oluyor. Bazen içim acıyor ama maalesef olumlu yanıt veremiyoruz. Çünkü depoya ihtiyaç da çok arttı."

Tek nedeni olmamakla beraber, anlaşılan artan e-ticaret önemli bir rol oynuyor. Öğrendim ki, sadece e-ticaret sitesi Temu'nun üzerinden Türkiye'ye gelen paket sayısı günde 300 bin...

Ünlü lojistikçimize, "Merkez Bankası uzmanları tarafından hazırlanan güncede, 'bırakın fabrika satmayı, konut bile satmıyor sanayici' deniliyordu" diyecek oldum. Yüzünde bir hayret ifadesi belirdi. Dudaklarından şu sözcükler döküldü: "Nasıl olur? Onlarca fabrika satılık. Daha son 30-40 gün içinde 3 fabrika satın aldım. Bana sorsunlar, anlatayım..."