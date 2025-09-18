E-ihracat 'akıllanıyor'...

Kayserili e-ihracatçıların ağzından, Türk girişimcilerin yaşadığı sıkıntılara yer verdiğimiz "E-İhracatçı: Devletin elinde gül olsun!" başlıklı yazımıza ilişkin E-İhracat Daire Başkanlığı'ndan bir açıklama geldi.

E-İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Dairesi Başkanlığı gönderdiği açıklamada özetle şu bilgilere yer veriyor:

■ Yurt içinden yurt dışına mikro ihracat gönderilerindeki gönderi maliyetleri destek kapsamına alınmamış olsa da varış ülkesinde sipariş karşılama (fulfillment), hızlı teslimat ve iade süreçlerine yönelik olarak destek kurgusu oluşturuldu.

■ Son uygulamalarda doğrudan B2C aracılığıyla yapılan satışlardaki nakliye giderleri değil, B2B2C yönelimli lojistik çözümleri destek kapsamında değerlendiriliyor.

■İhracatçımızın e-ihracat yoluyla yurt dışına açılırken ihtiyacı olabilecek tüm bilgilere kolay bir şekilde ulaşmasını ve yapay zeka sayesinde ihracatçılarımızın ileriye dönük kararlarına destek sağlamayı amaçlayan E-Kolay İhracat Platformu (E-KİP) geliştirildi.

■ E-KİP'in en büyük değer önerisi, 20'yi aşkın yabancı pazaryerine ilişkin bilgi analiz eden Akıllı E-İhracat Robotu. Bu robot ile kullanıcılar, bir pazaryerinde satışı yapılabilecek ürün hakkında rekabet, pazarlama, fiyat ve ürün özellikleri gibi birçok bilgiyi edinme ve analiz etme imkanına sahip oluyor.

■ Yapay zeka temelli Uzman Zeka (chatbot), firmalarımızın e-ihracata ilişkin tüm sorunlarını 7/24 yanıtlayarak, firmaların ihtiyaç duyduğu bilgiye anında erişmesini sağlıyor. Öte yandan, Daire'yi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bünyesinde diye yazmışım. Doğrusu Ticaret Bakanlığı olacak. Düzeltir, özür dilerim. Tüm taraflara eleştiriye açık bir platform sunmak bizim ilkemiz. E-ticaret ve e-ihracatı ele almaya devam edeceğiz.