  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Nusret, Şampiyonlar Ligi partisinden kovuldu
Takip Et

Nusret, Şampiyonlar Ligi partisinden kovuldu

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'in kutlama partisine gelen Nusret, güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmayarak mekandan kovuldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Nusret, Şampiyonlar Ligi partisinden kovuldu
Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile İtalyan temsilcisi Inter, Almanya’nın Münih kentindeki Allianz Arena’da karşı karşıya geldi. Rakibini 5-0 gibi net bir skorla mağlup eden Paris, tarihinde ilk kez bu kupanın sahibi oldu.

Tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götüren Paris Saint-Germain, maç sonrası büyük bir parti düzenledi. 

Futbolcular arasında düzenlenen partiye giriş yapmak isteyen Nusret, hiç beklemediği bir tavırla karşılaştı. Güvenliğin kendisini içeriye almadığı anlar telefon kamerasıyla kayıt altına alındı. Sert bir şekilde Nusret, kapıdan kovularak mekanın içine alınmadı.

 

 

Cemil Tugay'dan grev açıklaması: Gerekeni yapacağızCemil Tugay'dan grev açıklaması: Gerekeni yapacağızGündem

 

Bayram öncesi 75 bin TL müjdesi! 7 bankadan faizsiz kredi: 1 TL bile faiz ödemden cebinizi doldurun!Bayram öncesi 75 bin TL müjdesi! 7 bankadan faizsiz kredi: 1 TL bile faiz ödemden cebinizi doldurun!Ekonomi

 

Gündem
DEM Parti Milletvekili Mahmut Dindar trafik kazası geçirdi
DEM Parti Milletvekili Mahmut Dindar trafik kazası geçirdi
Cemil Tugay'dan grev açıklaması: Gerekeni yapacağız
Cemil Tugay'dan grev açıklaması: Gerekeni yapacağız
Antalya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Antalya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Bakan Tunç, infaz paketinin ayrıntılarını açıkladı
Bakan Tunç, infaz paketinin ayrıntılarını açıkladı
Özel: Tarih önünde Erdoğan’a son ihtarımı yapıyorum
Özel: Tarih önünde Erdoğan’a son ihtarımı yapıyorum
Anahtar Parti lideri Ağıralioğlu'ndan "Turşu mu kuracağız?" çıkışı
Yavuz Ağıralioğlu'ndan "Turşu mu kuracağız?" çıkışı