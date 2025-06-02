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Gaziantep'te 900 milyon 383 bin dolarlık ihracat yapıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, mayıs ayında Gaziantep'ten 900 milyon 383 bin dolarlık ihracat yapıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Gaziantep'te 900 milyon 383 bin dolarlık ihracat yapıldı
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Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendirdi.

 

"Mayıs ayında Gaziantep'ten 900 milyon 383 bin dolarlık ihracat yapıldı"

Ocak-mayıs döneminde Gaziantep'in ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 oranında artışla 4 milyar 149 milyon 789 bin dolara ulaştığını belirten Ünverdi, şunları kaydetti:

"Mayıs ayında geçen yıla göre bir iş günü daha az çalışıldı. Mayıs ayında Gaziantep'ten 900 milyon 383 bin dolarlık ihracat yapıldı. Gaziantep, hem aylık hem dönem ihracatında 6'ncı sıradaki yerini koruyor. Bu rakamlara ulaşılmasındaki büyük özverilerinden dolayı sanayicilerimize, ihracatçılarımıza, çalışanlarımıza ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum."

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