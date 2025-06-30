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Libya'da sahte para skandalı: Tüm 50'lik banknotlar toplatıldı

Libya Merkez Bankası, piyasadan toplatılan 50 dinarlık banknotların yaklaşık 3,5 milyar dinarlık kısmının sahte olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
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Libya'da sahte para skandalı: Tüm 50'lik banknotlar toplatıldı
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Libya Merkez Bankasından yapılan açıklamada, piyasada dolaşımı durdurulan ve toplanan 50 dinarlık banknotların 10,2 milyar dinara ulaştığı, ancak bankanın bastığı toplam 50'lik banknot miktarının 6,6 milyar dinar olması gerektiği belirtildi.

Bu sahteciliğin Libya ekonomisine büyük zarar verdiği kaydedilen açıklamada, konunun başsavcılık ve Temsilciler Meclisine bildirildiği kaydedildi.

Libya Merkez Bankası, dolaşımdaki sahte 50'lik banknotların varlığını tespit etmiş ve ülkedeki tüm 50'lik banknotlar bankanın belirlediği süre içinde piyasadan toplanmıştı.

Başbakan Dibeybe'den soruşturma çağrısı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, piyasadaki sahte para konusunda sürekli yaptığı uyarıların doğruluğunun kanıtlandığını belirtti.

Dibeybe açıklamasında, Başsavcıdan sahtecilik suçuna karışan herkesin ceza alacağı kapsamlı bir soruşturma başlatılmasını talep etti.

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