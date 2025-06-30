Ankara’da sıcak gündem haftası: Üç olasılık var 

Ankara’da gözler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 yapılan 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin ertelenen duruşmaya çevrildi. Üç olasılık arasında duruşma başka bir tarihe de ertelenebilir, kurultayın iptal kararı da çıkabilir, dava düşebilir de. Mahkemeden çıkacak karar ne olursa olsun, CHP içindeki tartışmaları bitirmeyecek gibi görünüyor.

Emeklilerin gözü ise TÜİK’in 3 Temmuz’da yapacağı açıklamada. 6 aylık enflasyon farkının tamamlanmasıyla zamlı maaşlar kesinleşecek.

Terörsüz Türkiye hedefinden kurulacak komisyonun yapısı bu hafta netleşecek. İmralı heyetinin bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesi bekleniyor.

Üç olasılık var

CHP’nin 4–5 Kasım 2023 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin açılan dava bugün görülecek. Mahkemeden kurultayın iptaline ilişkin kararın çıkması halinde “mutlak butlan” ilan edileceği, Özgür Özel’in genel başkanlığının geçersiz sayılacağı anlamına geliyor. Yasal boşlukta tüzük gereği eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu veya bir vekil başkanlık koltuğuna dönebilir demek. En düşük ikinci olasılık olarak görülen mahkeme davayı reddederse; Özel’in genel başkanlığı devam eder, hukuki tartışmalar sonlanır ancak, parti içi tartışmalar sürer. Mahkemenin duruşmayı başka bir tarihe ertelemesi en güçlü olasılık. Duruşmanın, Temmuz ortası ya da Eylül ayına erteleneceği tahmin ediliyor. Davanın uzamasının CHP içindeki iç tartışmaları daha da yükselteceği yorumları yapılıyor.

Emeklinin gözü 3 Temmuz’da

Ankara’da bir başka beklenti ise TÜİK’in 3 Temmuz’da yapacağı açıklama. 6 aylık enflasyon farkının tamamlanmasıyla memur ve emeklilerin zamlı maaşları kesinleşecek. 16 bin 469 lira olan en düşük emekli maaşlarına yapılacak düzenleme de bu hafta netleşecek. Cuma günü en düşük emekli maaşlarına yapılacak rakamı belirlemek üzere ekonomi yönetiminin bir araya gelmesi planlanıyor.

Komisyon belli olacak

Terörsüz Türkiye hedefi ile ilgili süreçte de bu hafta hareketlik yaşanacak. PKK’nın kendini feshetmesiyle birlikte, silah bırakma kararına ilişkin görüntüler bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefiyle kurulacak komisyonun yapısı da bu hafta netleşecek. Siyasi parti grupları bugün komisyonla ilgili görüş ve önerilerini TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a iletecek. İmralı heyetinin de bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesi bekleniyor. Heyet CHP ile MHP Genel Başkanlarından da randevu isteyecek.