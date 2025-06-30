Rus çelik sektörü alarm veriyor!

EVRİM KÜÇÜK

Rusya’da güçlenen ruble ve yüksek faiz oranlarının talebi ve karlılığı azaltması nedeniyle ülkenin çelik sektöründe üretim kesintileri ve tesis kapatmalarının yaklaştığı uyarısı yapılıyor. 600 binden fazla çalışanı istihdam eden ve Rusya’nın ihracat gelirlerinin yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan çelik endüstrisi, uzun zamandır ülkenin ağır sanayisinin temel direği konumunda. Ancak azalan talep sektöre büyük bir tehdit oluşturuyor.

Yerli talep 40 milyon tonun altına düşebilir

Severstal CEO’su Alexander Shevelev, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda yaptığı konuşmada, sektörün bu yıl geçen yılın toplam üretiminin yaklaşık yüzde 10’una denk gelen 6 milyon ton kadar çeliği satamayabileceğini söyledi. Yurt içi çelik tüketimine ilişkin mevcut tahminlere göre, bu yıl talebin 43-45 milyon tondan 39 milyon tona düşebileceği öngörülüyor.

Shevelev, “Bu aslında tüm bir endüstriye yetecek kadar talebin ortadan kalkması anlamına geliyor” dedi. Aynı zamanda rublenin hızla değer kazanması nedeniyle çelik ihracatı da karlı olmaktan çıktı. Shevelev, “Sektör bugün ekonomik olarak sürdürülebilir olmadığı için metal ürünleri ihraç edemiyor” dedi.

Doların 90-100 rubleye düşmesi ve faiz oranının düşürülmesinin çelik üreticilerinin rekabetçi kalmasını ve çelik tüketen sektörlerde iş faaliyetlerinin canlanmasını sağlayacağını söyledi ve ekledi: “Ancak şimdilik her şey, özellikle yüksek üretim maliyetleriyle boğuşan bazı tesislerde üretimin durma noktasına gelebileceği gerçeğine doğru gidiyor.”

4 ayda üretim %7.2 geriledi

Dünya Çelik Birliği’ne göre, Rusya’nın çelik üretimi 2024’te yüzde 8,6 düştü ve büyük üretici ülkeler arasında en keskin düşüş bu ülkede yaşandı. Mayıs ayında düşüş yüzde 6.9 oldu. Rusya’nın çelik ihracatı, Ukrayna’nın tam ölçekli işgalinden bu yana üçte birden fazla düşerek 2021’deki 32 milyon tondan 2024’te 20 milyon tona geriledi. Analistler, düşüşün artık kriz boyutlarına ulaştığını söylüyor. Yatırım şirketi BCS’nin bir raporunda, Rus çeliğinin ihracat fiyatlarının Ocak ayından bu yana dolar bazında yüzde 5 ve ruble bazında yüzde 26 düştüğü belirtildi. Aynı zamanda, inşaat sektöründeki yavaşlama iç talebi baltaladı. Büyük üreticiler şimdiden zarar bildiriyor. Novolipetsk Steel,, 2024’te 0,3 milyar ruble yani 3,9 milyon dolar zarar bildirdi; Rusya’nın en büyük çelik tedarikçisi Magnitogorsk Iron and Steel Works bu yılın ilk çeyreğinde 1,2 milyar ruble yani 15,6 milyon dolar zarar açıkladı. Severstal, Ocak-Mart döneminde 150 milyon dolardan fazla kazanç bildirerek kârlılığını korudu, ancak 429 milyon dolar tutarında negatif nakit akışı yaşadı.

Hükümet tedbir alacak

Hükümet, sektörü desteklemek için vergi indirimleri ve düzenleyici düzenlemeler düşünüyor. Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alikhanov, bu hafta Moskova’nın üreticilerin yükünü hafifletme yönündeki daha geniş çabaların bir parçası olarak sıvı çelik için ÖTV formülünü revize etmeyi düşündüğünü söyledi. Alikhanov, “Mevcut döviz kuru ne yazık ki ihracatçılar için engelleyici hale geldi. Metalurji sektöründeki mali yükü optimize etmenin ve düzenleyici maliyetleri azaltmanın zamanının geldiğine inanıyoruz” dedi.