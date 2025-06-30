İzmir’de karşılıksız çek artışı alarm veriyor

DUYGU GÖKSU/İZMİR

2025 yılının ilk dört ayında Türkiye genelinde hem karşılıksız çek hem de protestolu senet sayısında dikkat çeken artışlar yaşandı.

İzmir Ticaret Odası İş Geliştirme Müdürlüğü Ekonomik ve Sektörel, Araştırma ve Geliştirme Yönetmeni Erdem Alptekin’in Şirketlerin Finansal Durumunun Analizi Raporu’nda yer verdiği bilgilere göre İzmir, karşılıksız çeklerde Türkiye ortalamasının üzerinde bir artış kaydederken, protestolu senetlerde ise üç büyükşehir arasında en düşük artış oranına sahip oldu.

Türkiye genelinde karşılıksız çek sayısı, 2024’ün ilk dört ayında 74 bin 811 iken, 2025’in aynı döneminde 88 bin 593’e yükseldi. Artış oranı yüzde 18,4 olarak hesaplandı. İzmir’de ise artış bu ortalamanın üzerine çıktı. Geçen yıl İzmir’de 5 bin 401 olan karşılıksız çek sayısı, bu yıl 6 bin 520’ye çıkarak yüzde 20,7 oranında yükseldi. İstanbul’daki artış oranı yüzde 18,5 olurken, Ankara yüzde 22,2 ile büyükşehirler arasında ilk sırada yer aldı.

Protestolu senetlerde İzmir’deki artış 18,7 oldu

Finansal dengesizliklerin sinyalini veren protestolu senet verileri de artıyor. Türkiye genelinde protestolu senet sayısı bir yılda yüzde 32,8 artarken, İstanbul’da bu oran yüzde 27, Ankara’da yüzde 28, İzmir’de ise yüzde 18,7 oldu. İzmir’de protestolu senet sayısı 2024’ün ilk dört ayında 5 bin 79 iken, 2025’in aynı döneminde 6 bin 27’ye yükseldi.

İzmir’de kredi hacmi ticaret ve tarımda yoğunlaştı

Raporda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Mart ayı verilerine göre İzmir’de en çok kredi kullanan sektör 68,3 milyar TL ile toptan ticaret ve komisyonculuk oldu. Onu 64,5 milyar TL ile gıda, meşrubat ve tütün sektörü, 55 milyar TL ile ziraat ve balıkçılık izledi.

Takipteki kredilerde inşaat sektörü dikkat çekti

İzmir’de en yüksek takip oranı 615 milyar 556 milyon TL ile inşaat sektöründe kaydedildi. İnşaat sektöründe takip oranı yüzde 2,2, turizmde yüzde 1,8, tekstil ve tekstil ürünlerinde yüzde 1,3, gıda, meşrubat ve tütünde yüzde 0,8, metal ve işlenmiş madende yüzde 0,6, ziraat ve balıkçılıkta yüzde 0,6 oldu.